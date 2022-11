Jippi! Du kan snart gå på ski i Marka.

Det er bare å finne frem skiene, men ikke bruk de beste parene du har.

Marka har kledd seg i hvitt.

18 minutter siden

Det er slapseføre og vått nede i Oslo sentrum. I Marka er situasjonen mer idyllisk. I høyden, over ca. 300 meter, ser det ut til at det vil holde seg mellom -1 og -3 grader.

Onsdag ettermiddag melder Skiforeningen at det er kommet 5–25 centimeter med snø. Det betyr at foreningens løypemannskap er i gang med å preppe løyper til byens skientusiaster.

– Er det ikke utrolig morsomt, spør Skiforeningens løypesjef, Birgitte Giæver, entusiastisk.

Hun fortsetter:

– I fjor var det lite løypeprepping før jul. Nå er det 23. november. Blir det mer kulde og nedbør utover, lover dette bra, sier Giæver.

Fare for grus og stein – gå forsiktig

Preppe-mannskapet begynner med å lage et godt underlag som blir en god såle for resten av sesongen.

– Å pakke en god og solid såle er en fin start. Når sålen er på plass, tåler løypene bedre perioder med mildvær dersom det skulle komme senere, sier hun videre.

Grønne streker i kartet i føremeldingen betyr at løypene er pakket med scooter, rulle og matte.

– Fra Solli i Vestmarka ser det ut til at vi kan kjøre med løypemaskin. Antagelig blir det fullt mulig å prøve skiene, men du må være klar over at grus og stein kan forekomme. Bruk derfor ikke dine beste ski, sier hun.

I områder som Romeriksåsene, Nordmarka, Ringkollen og Tryvannsåsen begynner mannskapene å pakke løyper som går på skogsbilvei. Terrengløypene må foreløpig vente på mer snø.

Ifølge værmeldingene hos Yr er det meldt nedbør frem mot helgen og grader ned mot blått.

Du finner ferske løypemeldinger på Skiforeningens nettside.