Dronebilder viser skadeomfanget etter brannen i Grensen i Oslo sentrum - stengt for trafikk minst ut dagen

Nye bilder viser ødeleggelsene etter den kraftige brannen på taket av bygården Grensen 17, midt i sentrum av Oslo.

Brannen begynte søndag klokken 18.00. Utpå kvelden mente brannvesenet at brannen var under kontroll – før den blusset voldsomt opp igjen like før midnatt.

Røykdykkere måtte trekke seg ut av bygningen, og brannvesenet måtte rive deler av taket under slukkingen.

Brannen har ødelagt en takterrasse, store deler av takkonstruksjonen, deler av de to øverste etasjene og ulike tekniske rom på taket. Det er ingen beboere i gården, men en rekke firmaer og forretninger.

Mandag morgen var brannen igjen under kontroll – men Oslo brann- og redningsetat (OBRE) meldte at det ville ta tid å sikre bygningen.

Store områder rundt forretningsgården er mandag sperret av. Strømledningene til trikkelinjene i Grensen er koblet ned for at brannvesenets lifter og stigebiler skal kunne jobbe på stedet.

Brannen gjør derfor at det kjøres buss for trikk mellom Frydenlund plass og Jernbanetorget (plattform C og B) via Nationaltheatret. Holdeplassene Tinghuset og Tullinløkka blir ikke betjent. Linje 19 kjøres over Briskeby.

I tillegg er nedgangene til Stortinget T-banestasjon i både Lille Grensen, Grensen og Akersgata stengt.

– Det er fortsatt store avsperringer i forbindelse med brannen i Grensen. Ingen trafikk kan kjøre gjennom Grensen og dette vil vare minst ut dette døgnet, og trolig lenger, skriver politiet på Twitter i 8.20-tiden mandag.