Dronebilder viser skadeomfanget etter storbrannen i Grensen. Stengt for trafikk i flere dager fremover.

Brannvesenet i Oslo er ikke 100 prosent sikre på at de endelig har klart å slukke brannen i bygården i Grensen.

12.06.2023 13:53 Oppdatert 12.06.2023 15:26

Nye bilder viser ødeleggelsene etter den kraftige brannen på taket av bygården Grensen 17, midt i sentrum av Oslo.

Brannen begynte søndag klokken 18.00. Utpå kvelden mente brannvesenet at brannen var under kontroll – før den blusset voldsomt opp igjen like før midnatt.

Mandag ettermiddag skal en rivningsbil settes inn for å rive opp deler av de øverste etasjene.

I 15-tiden mandag var store mannskaper fra Øst-Riv på plass i området, sammen med anleggmaskiner, lastebiler og en tung mobilkran.

En mobilkran sto mandag ettermiddag klar ved brannstedet.

Vil ta seg inn i lukkede rom – stenger T-banestasjon

– Vi er ikke sikre på at vi har slukket brannen 100 prosent. Med assistanse fra rivningsbilen, vil brannmannskapene ta seg inn i lukkede rom som vi ikke har oversikt over akkurat nå, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat.

Brannen kan nemlig fortsatt drive og ulme inne i bygningsmassene, påpeker Dalen.

Rivingen vil trolig skje i de to øverste etasjene på bygget.

På grunn av fare for at deler fra taket og fasaden kan falle ned, vil både Akersgata og Grensen trolig bli holdt stengt de nærmeste dagene. Det vil heller ikke passere trikk på stedet.

fullskjerm neste Det er store skader i konstruksjonen. 1 av 2 Foto: Henning Carr Ekroll

Oslo Sporveier stengte mandag ettermiddag Stortinget T-banestasjon for publikum, på grunn av store vannmengder fra brannslukkingen.

De store avsperrede områdene gjør at fotgjengere og trafikk i området må belage seg omveier. Mange virksomheter er også utilgjengelige.

Røykdykkere måtte natt til mandag trekke seg ut av bygningen, og brannvesenet har revet deler av taket under slukkingen.

Brannen har ødelagt en takterrasse, store deler av takkonstruksjonen, deler av de to øverste etasjene og ulike tekniske rom på taket.

Det er ingen beboere i gården, men en rekke firmaer og forretninger.

Mandag morgen var brannen igjen under tilsynelatende kontroll – men Oslo brann- og redningsetat (OBRE) meldte at det ville ta tid å sikre bygningen.

OBRE har etablert en fremskutt base like ved bygningen.

Også bussruter er rammet

Store områder rundt forretningsgården er mandag sperret av. Strømledningene til trikkelinjene i Grensen er koblet ned for at brannvesenets lifter og stigebiler skal kunne jobbe på stedet.

En strømløs trikk har blitt stående i området.

Brannen gjør derfor at det kjøres buss for trikk mellom Frydenlund plass og Jernbanetorget (plattform C og B) via Nationaltheatret. Holdeplassene Tinghuset og Tullinløkka blir ikke betjent. Linje 19 kjøres over Briskeby.

Oslo-politiet har satt opp en rekke sperringer i området. Disse vil bli betjent av personell fra Oslo kommune i løpet av mandagen, melder operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Han anmoder skuelystne om å holde seg unna brannstedet på grunn av rasfaren i området og det pågående redningsarbeidet.