Skal E18 bygges videre? Svaret kommer neste år.

Det er brukt 17,4 milliarder kroner på etappe 1. Nå vil ikke regjeringen si om de vil bygge de siste etappene av milliardprosjektet.

I høst sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at igangsatte veiprosjekter ikke skal utsettes eller kuttes i. Nå vil departementet ikke svare på om de mener resten av veien fortsatt bør bygges. Her på Stortinget nå i januar.

21.01.2023 21:40

Det er brukt 17,4 milliarder kroner på etappe én av E18 Vestkorridoren, som akkurat nå bygges fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum. Nå sås det tvil om regjeringen vil ta seg råd til å bygge etappe to, den delen av veien som i hovedsak skal gå i tunnel under Sandvika.

Forrige uke ble det nemlig klart at etappe to ligger an til å bli 3 milliarder kroner dyrere enn tidligere anslått. Statens vegvesen har utsatt planleggingen av veien. De skal også forsøke å finne penger andre steder eller kutte kostnader.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn