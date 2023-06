Sykkelbande avslørt: Tyven flyktet på stjålet sykkel og slo etter politiet med fiskestang

Banden spesialiserte seg på svært kostbare sykler.

Denne sykkelen ble stjålet fra en kjellerbod på Grefsen i november 2020.

28.06.2023 19:11

De ble avslørt ved en tilfeldighet. Politiet fattet mistanke da en bil ble stanset av politiet i Smestadkrysset i Oslo, en natt i romjulen 2020. I bilen satt tre polske menn. Én av dem ga falskt navn til politiet.

I bagasjerommet lå tre dyre sykler og en ryggsekk. Syklene var demontert. I ryggsekken lå det blant annet et skrujern, to brekkjern og to avbitertenger. Mennene ble pågrepet og siden løslatt.

Det kunne sluttet der. Men saken tok i stedet en uventet vending.

Noen uker senere tok nemlig en av de polske mennene kontakt. Han var utsatt for menneskehandel, hevdet han. Han fortalte at han ble presset til å jobbe som sykkeltyv. Mannen endte med å anmelde gjengen han selv tilhørte.

Stjal luksus-sykler

Det ble starten på en omfattende etterforskning. Politiet sporet telefoner, spanet og ransaket; det ble til og med tatt DNA-tester av et par joggesko og en tannbørste.

Resultatet er en fellende dom i Oslo tingrett, mot det politiet mener var en profesjonell bande polske sykkeltyver. Sykkeltyv-ligaen stjal stort sett svært dyre sykler fra kjellerboder i Oslo.

«Vanlige sykler har fått stå i fred», står det i den ferske dommen.

Gjengen stjal nesten utelukkende dyre sykler. Syklene ble demontert og pakket inn i plast.

Maskert med munnbind

Banden brøt seg inn i nye leilighetsbygg i Oslo, som regel sent på natten. De tok seg inn i kjelleren og klippet opp nettingen rundt bodene med avbitertang. Flere av bygningene har hatt videoovervåking. Bildene viser tre eller fire menn, maskert med munnbind og hetter.

Gjengen har stort sett stjålet elsykler, landeveissykler og stisykler, demontert dem og solgt dem videre. Gevinsten var stor; tyvene fikk med seg verdier opp til 160.000 kroner, bare på ett enkelt raid.

Sykkeltyv-ligaen har operert profesjonelt, mener dommerne. Flere av dem er likevel tatt tidligere.

Forsøkte å flykte på sykkel

En sensommernatt i 2020 fikk politiet melding om et innbrudd på Grefsen. Det kom lyder fra et garasjeanlegg. Politiet ventet utenfor, og da tyvene kom ut, slo de til.

En av tyvene klarte å rømme fra stedet. Den andre gjorde et desperat forsøk. Mannen, som da var 19 år gammel, prøvde å unnslippe på sykkel, med en fiskestang i hånden og en stjålet sekk på ryggen. I sekken lå tre flasker stjålet sprit.

Men fluktforsøket var fånyttes. 19-åringen måtte sykle forbi en av politimennene. Han slo minst to ganger med fiskestangen, men politimannen fikk likevel revet ham av sykkelen.

«Et basketak oppsto», står det i dommen.

Da politiet et halvt år senere ransaket leiligheten hans i sentrum av Oslo, fant de blant annet 626 gram amfetamin. Narkotikaen er grunnen til at mannen ble dømt til hele tre års fengsel. Han hevdet selv at han var uskyldig. Forsvarer Erik Dammen Stoltz vet ennå ikke om mannen vil anke.

Møtte ikke opp i retten

En annen av sykkeltyvene ble dømt til ett år og seks måneders fengsel. Han ble dømt for 18 innbrudd og 16 sykkeltyverier. «Den samlede verdien av det stjålne godset er betydelig», skriver dommerne.

Mannen ble dømt for å ha stjålet sykler for mer enn 600.000 kroner. Han er dømt til å betale over 400.000 kroner i erstatning. I retten hevdet han at han for det meste er uskyldig. Han er tidligere dømt for en serie sykkeltyverier. Det er ennå ikke klart om han vil anke dommen, opplyser forsvarer Jonas Billington Saeme.

Tre andre menn sto tiltalt, men dukket aldri opp i retten. En av dem sitter i fengsel i Polen. Polske myndigheter vil ikke utlevere ham før han har sonet ferdig.

To andre er etterlyst. Mannen som mente han var utsatt for menneskehandel, er én av dem. Politiet henla anmeldelsen hans. Statsadvokaten mente at det han hadde vært utsatt for, ikke var ikke straffbart.