Ny i byen? Her er fem tips fra en innflytter som hatet Oslo i begynnelsen

Du må gjøre en innsats for å kjenne på ekte #oslove.

Med årene har jeg skjønt at mye av det jeg tenkte om Oslo, ikke stemmer, skriver bylivsjournalist Vilde Bratland Hansen.

Høsten 2015. Jeg er ny i byen.

Står på Jernbanetorget og glor på linjekartet over T-banen. Det vrimler av folk rundt meg. Ingen virker å ha tid til å forklare hvordan jeg kommer meg til Carl Berner. Kanskje er jeg for flau til å spørre.

På butikken er det ingen som hilser, og på forelesning er jeg stresset for å bli sittende alene. Alle virker så etablerte, uinteresserte.

I november slår jeg fast: Oslo er et stort høl. Byen er møkkete og uoversiktlig, folkene kalde.

«Jeg flytter hjem etter bacheloren,» klager jeg til samboeren.

Byen føltes stor og uoversiktelig i starten.

På hils med Mr. Pizza

Seks år senere bor jeg fremdeles i byen og er ironisk nok blitt bylivsjournalist i Aftenposten.

Med årene har jeg skjønt at mye av det jeg tenkte om Oslo, ikke stemmer.

Det er mulig å føle tilhørighet og fellesskap her. Manglerud, hvor jeg bor, er for eksempel blitt mitt lille Gjøvik i Oslo. Jeg er på hils med mannen som driver Mr. Pizza rett ved T-banestoppet og elsker å ta turen til kafeen på senteret klokken 10. Da skrus vaffeljernet på, og pensjonistene tar plass rundt sine faste bord.

Samtidig har jeg mulighet til å gjemme meg i sentrum. Ingen ser rart på meg hvis jeg sitter på kafé eller drar i en park alene.

Jeg bor i en by der jeg kan få alt. Stadig popper det opp nye restauranter å teste, og jeg har så vidt begynt å utforske mulighetene i marka.

Fem velmente råd

Men det tok tid å innse at jeg selv måtte gjøre en innsats for å kjenne på ekte #oslove.

For Oslo er en tilflytterby. Med mindre du har en stor vennekrets i byen fra før, eller er ekstremt dedikert til fadderuka, er det ingen som leier deg i hånden for å vise hva hovedstaden har å by på.

Nå er det høst igjen. Nye studenter og innflyttere strømmer til byen. Kanskje er du en av dem som kommer fra et tettsted eller en liten by som er redd for å gå på en smell i møte med Oslo?

For at du skal slippe å bruke tre år på å føle deg hjemme, får du mine beste tips til hvordan du kan finne din plass i Oslo:

1. Bli medlem i Facebook-grupper

Er det én ting jeg skulle ønske at jeg hadde visst om da jeg flyttet hit, er det alle Facebookgruppene som finnes for Oslos befolkning.

I gruppen New to Oslo kan du stille spørsmål om livet i Oslo.

Melder du deg inn i Hva skjer i Oslo eller Hva skjer hvor i Oslo, får du tips og råd om kulturlivet i byen.

Det finnes også grupper for bydeler og mindre nabolag.

Er du av typen som liker mer planlagte turer i naturen, kryr det av tips med gode turbeskrivelser på UT.no. Bildet er tatt på. Bygdøy.

2. Utforsk nærområdet eller en del av Oslomarka

I mine tre første år som Osloborger, bodde jeg på Bjølsen. På et tidspunkt ble jeg så lei av å løpe langs Akerselva at jeg begynte med det jeg kaller for «intuitiv løping.» Jeg dro ut uten en plan for hvor jeg skulle.

Selv om det resulterte i at jeg løp meg bort og for eksempel brukte fire timer opp til Vettakollen, ble jeg bedre kjent med området. Jeg fant til og med en snarvei til skolen.

Er du av typen som liker mer planlagte turer i naturen, kryr det av tips med gode turbeskrivelser på UT.no.

Kanskje kan du dedikere høsten til å utforske turer i Østmarka, før du tester nordmarka til våren?

3. Lat som at du er mat- og vinanmelder

Jevnlig kommer Restaurantguiden fra Aftenposten med anmeldelser av spisesteder.

Restaurantene får terningkast basert på miljø, meny, mat, service og verdi for pengene.

Hvorfor ikke sjekke om du og en venn er enig eller uenig med anmelderen?

Denne leken har gitt meg mange gode mat- og drikkeopplevelser!

Gå inn i rollen som matanmelder. Denne leken har i alle fall gitt meg mange gode mat- og drikkeopplevelser!

4. Opplev byen fra buss eller trikk

På besøk i europeiske storbyer er vi ikke vanskelige å be: Vi hopper på en dobbeltdekker eller trikk for å se mest mulig før vi skal dra igjen.

Det er lett å glemme at det samme er mulig i Oslo.

Tar du en T-banelinje, buss eller trikk fra A-Å er sjansen stor for at du skjønner mer av hvordan byen henger sammen. På et tidspunkt innser du at Oslo ikke er så stort som du kanskje trodde.

5. Skaff deg en hobby. Kom inn i et miljø

Improteater, poledance eller parkour. Oslo har det meste.

Å skaffe seg en ny hobby er en genial måte å bli kjent med nye folk på. Selv er jeg blitt yogafrelst etter at jeg flyttet til Oslo.