Fornebubanen i rute – men til femdobbel pris

Det første grunnarbeidet på Fornebubanen har kostet mer enn hele prosjektet skulle koste da planleggingen begynte.

Et massivt krater Fornebu viser omfanget av det som er den største T-baneutbyggingen i Norge siden 60-tallet. Vis mer

– Siden arbeidet med Fornebubanen begynte i 2020, er det brukt nærmere 6 milliarder kroner.

Det sier kommunikasjonssjef i Fornebubanen, Line Fredriksen.

Det er mer enn hele Fornebubanen var estimert å koste da banen ble vedtatt i 2013. Og da har man ikke engang begynt på arbeidet med å legge skinner, bygge stasjoner, og alt det andre som må på plass før T-banevognene en dag kan begynne å rulle gjennom tunnelen.

Prosjektet Fornebubanen er for mange først og fremst kjent for å være dyrt. I verste fall kan banen koste 31 milliarder. Det er nesten det dobbelte av hva man i 2020 trodde banen ville koste.

Den seneste milliardsprekken førte til politisk krise i Oslo. Bystyret i Oslo stilte en rekke krav for å fortsette med byggingen. Blant disse kravene var større bidrag fra grunneierne og Viken fylkeskommune.

I tolvte time kom grunneierne, blant dem Obos, med et løfte om å betale 2,1 milliarder mer av totalregningen. Hadde ikke det skjedd, kunne hele prosjektet blitt lagt på is. Arbeidet er så omfattende at Oslo kommune har skilt ut Fornebubanen som en egen etat.

Aftenposten fikk bli med en kommunikasjonsrådgiver, en ingeniørgeolog og en anleggsleder på tur i det 3,1 kilometer lange tunnelløpet som er gravd ut fra endestasjonen Fornebu til Lysaker.

Fra høsten begynner man å grave ut Oslo-delen av tunnelen, som skal gå fra Lysaker til Majorstuen. Dette kan bli et komplisert arbeid, skal vi tro de som har sprengt ut den første tunnelstrekningen.

Fra store åpninger i grunnen der stasjonene etter hvert skal ligge, slipper lyset inn i tunnelen. – Det er vakkert, sier ingeniørgeolog Johnny Berger (t.v.). Vis mer

«Stuffen» beveger seg

– Det er komplekst arbeid. Det er mye å tenke på, sier Johnny Berger. Han er ingeniørgeolog for tunnelstrekningen på Fornebu

Berger sier at det sprenges fra begge sider for at arbeidet skal gå så radig som mulig. Da arbeiderne fra begge sider kunne se hverandre, hadde de «gjennomslagsfest».

En av de største utfordringene med arbeidet har vært å holde seg unna rør og strømkabler, forteller han. Det blir ikke lettere at tunnelen noen steder bare skal gå noen få meter under bakken. Denne utfordringen tror han blir enda større når man begynner å grave under Oslo sentrum.

Ifølge Berger skjer magien ved det de kaller «stuffen», som er navnet de bruker på arbeidsflaten. For øyeblikket befinner «stuffen» seg et sted i grunnen under Lysaker, omtrent på grensen mellom Bærum og Oslo.

På vei gjennom tunnelen er det flere store åpninger. Her skal man fra neste år begynne å bygge stasjoner. Berger mener disse lysinnslippene gir en slags kunstnerisk dimensjon til det eller rustikke arbeidet med å grave tunnel.

– Det er vakkert, sier han med et smil.

Siavash Mobasheri / Rødt Bystyrerepresentant for Rødt, Siavash Mobasheri, mener Fornebubanen tar penger fra andre kollektivprosjekter. Foto: Rosmin Mathew/Rødt

Mener man burde stoppet prosjektet

Men ikke alle er enige i at banen er et vakkert prosjekt.

– Fornebubanen binder mye penger som vi ikke får brukt på kollektivprosjekter og nærmiljøprosjekter i Oslo som vi mener er viktigere.

Det sier gruppeleder for Rødt sin bystyregruppe, Siavash Mobasheri. Han har lenge vært kritisk til utbyggingen av Fornebubanen, som han mener går på bekostning av kollektivsatsinger i sentrum og øst i Oslo. Selv om Rødt ifølge Mobasheri «ikke prinsipielt er motstander av Fornebubanen», sier han at dette er et stort problem.

– Vi har hele tiden ment at den ikke skal gå på bekostning av andre viktigere prosjekter, men det er det som skjer. På grunn av Fornebubanen har vi har hverken penger til en ny sentrumstunnel, Ahusbanen, eller miljølokk over E6 på Manglerud og Furuset. Det er konsekvensen.

– Man burde stoppet prosjektet for to år siden når man hadde sjansen.

Fornebubanen er i foreløpig i rute. Går alt etter planen åpner den en gang i 2029. Vis mer

Tror ikke på flere sprekker

Line Fredriksen i Fornebubanen sier at arbeidet nå er godt i gang, selv om oppstartsproblemene har vært mange. Fredriksen tror ikke prosjektet kommer til å oppleve flere kostnadssprekker.

– Dagens prognoser tilsier at Fornebubanen vil ligge innenfor styringsrammen på 27,6 milliarder kroner inklusiv lønns- og prisstigning, som ble vedtatt i 2022.

Det er mer enn fem ganger så dyrt som den opprinnelige planen.

– Det har vært mye turbulens tidligere, hvilke utfordringer har dere nå om dagen?

– Fornebubanen er et stort og komplekst prosjekt hvor det stadig er utfordringer som må løses. Fremdriften må holdes, men samtidig skal vi ta hensyn til omgivelsene, holde kostnadene nede og vi skal være en pådriver for å velge nye klimavennlige anleggsløsninger.

– Hva kommer Fornebubanen til å bety for Oslo og Viken-folk? Blir det verdt pengene?

– Mye tyder på det. Fornebubanen er det største T-baneprosjektet i Norge i nyere tid, og det vil binde sammen Oslo og Bærum på en effektiv og miljøvennlig måte.