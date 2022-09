Hvem skal få bygge i skolehagen? Full strid om hageidyll midt i byen.

Skolehagen og Geitmyra matkultursenter fremstår som idylliske naboer på Sagene. I virkeligheten ligger de i bitter strid med hverandre.

Stridens kjerne: Dette «besøksdrivhuset» har skapt full strid mellom Geitmyra skolehage og naboen, Geitmyra Matkultursenter. Skolehagen mener senteret trenger seg inn på offentlig grunn.

24 minutter siden

– Det er mildt sagt frustrerende. Å bli motarbeidet. Det tar fokus bort fra det viktigste: Å lære barn og unge om dyrking og matglede.

Renate Fuglseth leder Geitmyra matkultursenter i Oslo – bedre kjent som kjendiskokk Andreas Viestads røde gårdshus rett ved Ullevål sykehus.

Konflikten hun viser til, handler om senterets nærmeste nabo, Geitmyra skolehage. Tilsynelatende burde de to aktørene kunnet samarbeidet tett. I stedet har de havnet i en bitter, årelang konflikt.

Kjernen er et «besøksdrivhus» Matkultursenteret skal bygge i et hjørne av skolehagen.

Ideen er en bygning for dyrkekurs, leksehjelp, bydelsmiddager, dyrking, lek og læring for både barn og voksne.

– Vi mener det er plass til mange flere barn og unge på de 40.000 kvadratmeterne med grønn oase midt mellom øst og vest, sier Fuglseth.

Geitmyra skolehage fremstår som en ren idyll. Men nå raser en bitter strid om hvem som skal få bruke området. Slik så det ut i 2016 da dette bildet ble tatt.

Nei til private

Matkultursenteret fikk tilslag på å bygge huset etter en konseptkonkurranse utlyst av Bymiljøetaten. Målet var økt aktivitet i skolehagen. Tegningene er klare, og tillatelsen til å sette i gang i boks.

Men de opprinnelige brukerne, skolehagen, er på ingen måte begeistret:

De reagerer på at den nye bygningen vil legge beslag på et areal der barn leker. De frykter at skolebarna som dyrker i hagen, vil bli fortrengt. Og de er svært kritiske til at en privat aktør blir sluppet til på et offentlig eid og drevet område.

Fakta Geitmyra skolehage Oslo kommune eier tomten på 40 mål, regulert til friområde. Den har vært brukt som skolehage i over 100 år. I 2013 ble den overført til Bymiljøetaten. 17 skoler og ti barnehager har parseller i hagen. I tillegg kommer en del skoler kommer på dagsbesøk. 220 private parseller administreres av et eget hagelag Hagen er åpen for alle. I vekstsesongen er åpningstiden 09.00–21.00. Om vinteren frem til 16.00. Vis mer

Det planlagte besøksdrivhuset skal brukes både som undervisningsrom og forsamlingshus. Målet er å trekke flere inn i skolehagen.

Hvorfor akkurat nå?

– Skolehagen har hatt stor aktivitet, men veldig lite penger, sier Siv Sinober i Aksjonen Vern Geitmyra.

– Hvorfor skal kommunen nå kjøpe private tjenester av de som driver på den andre siden av gjerdet, spør hun.

Hun mener det er paradoksalt at matkultursenteret slipper til akkurat nå. Etter år med «sulteforing» skal nemlig Geitmyra videreutvikles til kompetansesenter for skolehager.

Rektor Tore Faller som har vært eneste ansatt i 29 år, skal få tre nye kolleger.

– Nå er vi klare til å drive langt mer utadrettet virksomhet, sier han.

Han beskriver situasjonen som «nesten full krig over gjerdet».

– En konkurrent som selger sine tjenester, kommer ubehagelig tett på.

Klaget til Plan- og bygningsetaten

Aksjonsgruppen har klaget på endringer i rammetillatelsen i håp om å stanse naboens planer. Klagen blir nå behandlet av Plan–og bygningsetaten.

– Men kan ikke de to aktørene samarbeide og supplere hverandre?

– Nei. Hele konseptet med skolehagen er at det er offentlig drevet, sier Sinober i aksjonsgruppen.

– I tillegg vil nybygget vil bli veldig dominerende. Vi snakker om et historisk område.

Hun mener også prosjektet skulle vært gjennom en full reguleringsprosess, inkludert offentlig høring. Nå er det behandlet som en byggesak.

Drivhuset skal bli 180 m² stort, skal primært bygges av gjenbruksmaterialer og ifølge Matkultursenteret være mulig å flytte. Illustrasjon: Atelier Oslo Illustrasjon: Atelier Oslo

Håper på samarbeid

Renate Fuglseth i Matkultursenteret oppfatter seg ikke som en konkurrent.

– Vi har en avtale med Utdanningsetaten om undervisning i mat og helsefag. Det tilbyr ikke skolehagen, sier hun.

Hun roser aksjonsgruppen for å ha kjempet for å bevare skolehagen. Men beklager at naboskapet har endt i konflikt.

– At vi er blitt den stygge ulven og fienden, er synd. Vi vil ikke annet enn åpne skolehagen for enda flere, sier hun.

Også rent bokstavelig ønsker hun å åpne flere porter. I en naboundersøkelse i fjor, svarte flere at de aldri hadde vært i skolehagen fordi den oppleves som lukket.

De satser nå på byggestart om halvannen uke. Da håper hun stridsøksen kan begraves.

– Tenk hva vi kan få til sammen! At flere kjemper om å lære barn om dyrking og mat er virkelig et luksusproblem.