Nå vurderer også Oslo Frp og Rødt mistillit mot Oslos helsebyråd etter helsehussaker

Allerede før høringen om helsehusene varsler både Oslo Høyre, Oslo Venstre, Rødt Oslo, Folkets parti og Oslo Frp at de vurderer mistillit mot helsebyråd Robert Steen (Ap).

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i hardt vær etter

20.01.2023 20:36

Gjennom flere saker har NRK omtalt det pasienter og pårørende ved Ullern helsehus i Oslo beskriver som grov omsorgssvikt.

De har blant annet snakket med tidligere førsteadvokat Lasse Qvigstad som har fortalt om sine opplevelser ved helsehuset.

Qvigstad og pårørende har fortalt om: Lav bemanning, ansatte som ikke kommer når beboerne ringer i alarmen, lite legetilsyn, og beboere som er blitt liggende lenge i egen avføring, uten å få hjelp.

NRK har også skrevet om hjemmetjenesten i Oslo.

Sakene har fått flere til å reagere. Opposisjonen i Oslo bystyre har kalt inn til høring om helsehusene i byen 30. januar.

Men allerede nå varsler flere partier mistillit mot byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap). Dersom alle opposisjonspartiene støtter mistillitsforslaget, vil det få gjennomslag. Da vil helsebyråden måtte gå av.

Fem partier vurderer mistillit

– Alle disse avsløringene som er kommet over tid, er så alvorlige både i antall og innhold at vi mener det nå er grunn til å varsle at mistillit ligger på bordet.

Det sier Lars Petter Solås (Frp), bystyremedlem og førstekandidat.

Oslo Frp er imidlertid ikke alene om å vurdere mistillit. Både Oslo Høyre, Oslo Venstre, og Folkets parti varslet det samme torsdag. Fredag kveld melder Rødt Oslo det samme.

Lars Petter Solås (Frp), bystyremedlem og førstekandidat, varsler at også Frp vil vurdere mistillit mot helsebyråd Robert Steen.

– Vi er nødt til å komme til bunns i hva som er blitt gjort, og hva som ikke er blitt gjort, av byrådet i denne saken, utdyper Solås.

– Hva er grunnen til at dere vurderer mistillit allerede før høringen 30. januar?

– Det handler om alvorlighetsgraden i sakene. I en så stor kommune som Oslo vil det alltid oppstå uheldige enkelthendelser. Men vi mener sakene som er kommet frem, vitner om en systemsvikt. Og det er byråd Robert Steen som er ansvarlig for dette systemet, sier Solås.

– Når fikk byråden vite om dette?

– Hva vil være viktig for dere å få klarhet i under høringen 30. januar?

– Dokumentasjon rundt hendelsene som er blitt avslørt. Når fikk byråden vite om dette, hva er blitt gjort og eventuelt ikke gjort? Og hva har byrådet gjort for å unngå denne typen hendelser, sier Solås.

Torsdag sa både Høyre og Venstre til NRK at de ikke er fornøyde med svarene byråd Steen har gitt hittil i denne saken.

– I begynnelsen opplevde vi at han ikke tok dette på alvor. Han karakteriserte det som uheldige enkeltepisoder, nå har det blitt så mange enkeltepisoder at vi er nødt til å stille spørsmål ved om det er systemet det er noe galt med, sa Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke til NRK.

Torsdag ble det kjent at Oslo Høyre også krever full granskning av eldreomsorgen i Oslo kommune.

Vil kunne felle byråden

Rødt er til vanlig budsjettpartneren til byrådet, som er i mindretall i bystyret.

– Nå har høyresiden sagt at de vurderer mistillitsforslag, det tar vi på det største alvor. Vi skal vurdere dette grundig i partiet nå, sier gruppeleder Siavash Mobasheri i Rødt Oslo til TV 2.

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet sitter foreløpig på gjerdet. De to partiene har én representant hver i bystyret i Oslo.

Mobasheri mener saken er så alvorlig at den kan felle byråden.

– Dersom en ny byråd fortsetter med den samme politikken som føres i dag, har ikke mistillitsforslag noen betydning. Vi må få til noen politiske endringer som gjør at eldre i Oslo får verdighet. Det er det som er viktigst for oss. Hvis byrådet ikke er enig i dette, må vi vurdere et eventuelt mistillitsforslag, sier Mobasheri.

Raymond Johansen: – Jeg har full tillit til Robert Steen

Byråd Robert Steen har ikke ønsket å kommentere saken overfor Aftenposten fredag, og viser til byrådslederens kontor.

– Nå har opposisjonen innkalt til en høring om dette temaet, og jeg synes det er pussig at de rasler med mistillit før de har stilt sine spørsmål og fått svar under høringen.

Det skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en e-post via kommunikasjonsavdelingen. Når det gjelder tillit til egen byråd, svarer Johansen følgende:

– Jeg har full tillit til helsebyråd Robert Steen, som har stått fantastisk i jobben, spesielt gjennom to år med en dramatisk pandemi. Så betyr ikke det at det ikke er utfordringer i eldreomsorgen, vi har gjort mye, men det er også mye som gjenstår, avslutter han.