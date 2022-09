Siavash Mobasheri ny gruppeleder i Rødt etter krisemøte mandag

Men vil gå av som fylkesleder for å ungå «maktkonsentrasjon».

Torsdag forrige uke gikk Rødts gruppeleder i bystyret Eivor Evenrud hardt ut mot innstillingen fra nominasjonskomiteen. De hadde innstilt Siavash Mobasheri som ny førstekandidat til valget neste år. Her er de to avbildet i fredeligere tider, i 2018.

19. sep. 2022 17:45 Sist oppdatert nå nettopp

Siavash Mobasheri ble mandag enstemmig valgt som ny gruppeleder for Rødt i Oslos bystyre, etter at Eivor Evenrud trakk seg som gruppeleder forrige uke. Sofia Rana blir ny gruppenestleder. Det kommer frem av en uttalelse fra Rødt Oslos fylkesstyre mandag kveld.

– Eivor fortsetter som ordinært gruppemedlem og leder i kultur- og utdanningsutvalget, opplyser Rødt Oslo.

Mobasheri ønsker å gå av som fylkesleder. Dette for å unngå maktkonsentrasjon. Dette har fylkesstyret akseptert, men har bedt Mobasheri om å vente med å ta en endelig avgjørelse.

Gikk av på dagen

Fylkesstyret i Rødt kalte mandag inn ekstraordinært møte etter at gruppeleder Eivor Evenrud før helgen gikk hardt ut mot leder Siavash Mobasheri og trakk seg på dagen. Evenrud gikk hardt ut mot innstillingen fra nominasjonskomiteen. De hadde innstilt Siavash Mobasheri som ny førstekandidat til valget neste år.

Hun uttalte også til Avisa Oslo at hun har hatt et anstrengt samarbeid med Mobasheri. Dagen etter trakk hun seg som gruppeleder med øyeblikkelig virkning.

– Vi har innkalt vårt fylkesstyret for å ha en dialog og samtale om det vi har vært gjennom de siste dagene, sa Mobasheri til Aftenposten i forkant av det ekstraordinære møtet.

– Bakgrunnen er at vi har veldig mange medlemmer og lag som har spørsmål. Og det er viktig for oss å få ut riktig informasjon til vår organisasjon, sa han.

Mobasheri sa at han ikke ønsket å kommentere utspillet til Eivor Evenrud. Han fortalte at han tar til etterretning at hun har trukket seg som leder av bystyregruppen.

MDG frykter et mer konfliktorientert Rødt

MDGs gruppeleder Eivind Trædal er blant dem som har uttrykt bekymring etter at Eivor Evenrud trakk seg. Han sier han er bekymret for at Mobasheri vil innta en mer konfliktorientert linje i bystyret.

Mobasheri har nylig uttalt i et intervju med Avisa Oslo at han ikke er i bystyret for å koseprate og få venner. Han vektlegger klassespørsmål og interessekamp.

– Eivind Trædal og jeg har et veldig godt samarbeid, sier Mobasheri i en kommentar.

– Og jeg har sagt tydelig fra om at partiet vårt er innstilt på å fortsette det gode samarbeidet med byrådspartiene. Det har vært noen opp- og nedturer, som det alltid er i et forhold. Og det synes jeg vi har klart å håndtere på en god måte, selv om det av og til kan bli litt sånn «fight» mellom oss. Men det er naturlig i politikken mellom partiene, sier han.

Den siste «fighten» mellom Rødt og byrådspartiene var i forbindelse med revidert budsjett før sommeren. Da nektet Rødt å gi byrådet flertall for budsjettet for første gang på sju år. Isteden fant de sammen med resten av opposisjonen i en rekke saker.

Mobasheri sier Rødt og byrådspartiene i etterkant har hatt samtaler om det som skjedde, og gitt hverandre tilbakemeldinger. Han sier partiet er innstilt på å finne en løsning om neste års budsjett med byrådspartiene. Det legges frem onsdag.

Han roser byrådet for å allerede ha varslet at de nå vil starte et prøveprosjekt med sekstimers arbeidsdag i Sagene bydel. Det var en sak Rødt fikk gjennom i budsjettforhandlingene i fjor.

– Ikke noe retningsskifte

– Eivor Evenrud mener Rødt har fornyet seg og fått gjennomslag ved å ha en mer konstruktiv og pragmatisk tilnærming. Vil vi nå se en annen tilnærming fra deg?

– Det jeg kan si, er at det ikke har vært diskusjoner i Rødt Oslo om retningsskifte, og det er ingen planer om det. Årsmøtet vedtar vår politikk og prioriteringer, og det har ikke vært endring på dette de siste årene. Jeg forholder meg til vedtak partiet vårt gjør og er lojal til det, sier Mobasheri.

– Synes du det er leit å bli oppfattet som mer konfliktorientert enn forgjengeren?

– Jeg forholder meg til de vedtak som årsmøtet vårt, fylkesstyret vårt og bystyregruppen vår gjør. Det følger jeg lojalt, så det har egentlig ikke noe å si hva jeg mener personlig, sier Mobasheri.