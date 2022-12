Drapet på Grønland: Politiet snur om motivet

Søndag sa politiet at mannen som ble drept på Grønland, tilhørte et kriminelt miljø. Nå sier Oslo-politiet at etterforskningen ikke har vist at drapet var et oppgjør mellom kriminelle.

Klokken 04.18 natt til søndag fikk politiet melding om skudd på Grønland i Oslo. En 28 år gammel mann ble skutt og drept.

Den 28 år gamle mannen ble drept natt til søndag. Allerede tidlig søndag ettermiddag kunne Oslo-politiet berolige befolkningen.

– Avdøde er godt kjent av politiet fra tidligere. Han er tidligere domfelt for en rekke forhold. Vi legger til grunn at han tilhørte et kriminelt miljø. Ut fra dette mener politiet at han trolig ikke var et tilfeldig offer, sa politiinspektør Jan Eirik Thommassen.

Politiinspektøren viste til skyteepisoden på Furuset tidligere samme uke, og sa at både denne episoden og drapet på Grønland bar «preg av å være oppgjør mellom kriminelle».

Politiet: Ikke avdekket oppgjør mellom kriminelle miljøer

Torsdag snur politiet.

– Så langt i etterforskningen er det ikke avdekket at drapet er et oppgjør mellom kriminelle miljøer, sier leder for drapsseksjonen Ingebjørg Hansen til Aftenposten.

Hun sier at politiets uttalelser om at den avdøde tilhørte et kriminelt miljø, ble uttalt på grunn av politiets kjennskap til mannen. Hun sier videre at når en person blir skutt og drept på åpen gate, så har politiet en plikt og et ansvar for å gå ut med informasjon.

– Det er viktig å trygge publikum i tilfeller vi mener det ikke er fare for andre, eller å advare i de tilfeller man må det, sier Hansen.

– Derfor informerer politiet publikum i de tilfeller der politiet mener at fornærmede ikke er et tilfeldig offer, legger hun til.

Dømt to ganger

Aftenposten har fått tilgang til dommene mot 28-åringen. Han er tidligere domfelt for tre lovbrudd.

Under en fest i 2016 endte den da 23 år gamle mannen og en 19 år gammel mann i krangel. Det ble amper stemning, og han slo 19-åringen med knyttet neve to ganger i ansiktet, ifølge dommen. 19-åringen ble påført to brudd i underkjeven som følge av slagene. I den samme dommen ble han også dømt for å ha «forstyrret omgivelsenes nattero», da han senere på kvelden ropte, skrek og bråkte slik at han forstyrret naboene. I 2021 ble han dømt for ikke å ha rettet seg etter et pålegg fra politiet, etter å ha blitt bortvist av politiet. Noen timer etter å ha blitt bedt om å forlate området, så ble han igjen påtruffet av politiet.

Han anket både dommen fra 2016 og 2021, men ankene førte ikke frem. Aftenposten er ikke kjent med om den avdøde 28-åringen er blitt ilagt forelegg eller påtaleunnlatelser.