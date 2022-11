Regjeringen snur om Oslo fengsel: Beholder 140 plasser på Grønland

Det betyr spikeren i kisten for nytt fengsel på Bredtvet i Groruddalen – til lokalmiljøets store lettelse. Men ikke alle er fornøyde med avgjørelsen.

Grønland skal fortsatt huse Oslo fengsel. Deler av dagens fengsel skal rives og bygges nytt. Det blir ca. 140 fengselsplasser her. Resten av plassene flyttes ut av kommunen.

Hvor Oslo fengsel skal ligge, har lenge vært en hodepine for regjeringen.

Planen var at dagens høysikkerhetsfengsel på Grønland skulle flytte. Byggets tilstand beskrives som kritisk. Justisdepartementet og Statsbygg har lenge vært på leting etter en egnet tomt – både i og omkring Oslo.

Bredtvet i Groruddalen, der det i dag ligger et kvinnefengsel, er pekt ut av Statsbygg som det mest egnede stedet å flytte. Men de lokale protestene har vært store – både fra Oslos politikere og naboer.

Oppussing av Grønland har vært vurdert, men ble parkert av forrige regjering. De ville heller hjelpe Oslo å frigjøre området til byutvikling. I april sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at de ville jobbe for å legge nytt fengsel utenfor Oslo.

Nå har de imidlertid snudd, ifølge NRK. Oslo fengsel skal deles mellom tre kommuner.

Spikeren i kisten for fengsel på Bredtvet

Regjeringen planlegger å bygge ut Ilseng fengsel med 96 høysikkerhetsplasser, Ullersmo fengsel med 76 plasser. Og fengselet på Grønland beholder ca. 140 plasser.

Oslo fengsel på Grønland nedskaleres derfor med ca. 100 plasser fra dagens situasjon. Justisminister Mehl sier til NRK at planen er å rive deler av fengselet og så bygge nytt.

– Det betyr at det fortsatt vil være kort vei mellom politiet og fengselet, og tingretten i Oslo, samtidig som man vil ivareta kapasitetsbehovet videre her på Ilseng og på Ullersmo, sier hun.

Hun bekrefter samtidig at det ikke blir fengsel på Bredtvet.

At fengselet blir på Grønland, skuffer Venstres Hallstein Bjercke:

– Det gjør løsningen dobbelt dårlig. Vi får ikke nytt fengsel i Oslo, vi får ikke områdeutvikling på Grønland. I tillegg må de innsatte på Bredtvedt og Grønland sone under uverdige forhold i utrangerte bygg i mange år til, sier Bjercke.

Han mener det også er uakseptabelt at så mange plasser «flyttes langt ut på bygda.»

– Det er et svært dårlig valg både for innsatte og deres nærmeste, sier Bjercke, som sier Oslo må ha plass også til de straffedømte om det skal være en by for alle.

Det har ennå ikke lyktes Aftenposten å få et svar fra hverken justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) eller byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).