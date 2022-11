Dette bygget har stått tomt i åtte år. Nå skal Rødt-penger få liv i spøkelsesblokken.

Hagegata på Tøyen skulle bli til boliger for dem som står utenfor boligmarkedet. Nå har Rødts budsjettarbeid gitt penger til å rehabilitere blokken.

Hagegata 30 på Tøyen har stått tom i åtte år.

29. nov. 2022

Midt på Tøyen torg, i Hagegata 30, står en boligblokk på nesten 3500 kvadratmeter. I 1. etasje holder Deichmanske bibliotek Tøyen og et par butikker til.

Resten av byggets 50 leiligheter står tomme. Vinduene er spikret igjen for å skjerme mot vær, vind og uønskede gjester.

Den gang ble det bestemt at eiendommen skulle selges til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Her skulle det bli studentboliger som en del av Tøyen-avtalen.

Salget lot seg imidlertid ikke gjennomføre. I 2017 ble eiendommen reservert til byrådets prosjekt om å skape en mer sosial boligpolitikk i Oslo, også kalt «tredje boligsektor». Siden da er lite skjedd.

Sofia Rana, nestleder i Rødts bystyregruppe i Oslo, kaller det «et trist symbol på byrådets handlingslammelse.»

Men nå skal det endelig skje noe i spøkelsesblokken.

Skal bruke 50 millioner kroner

I forhandlingene med byrådspartiene Ap, SV og MDG har Rødt fått gjennomslag for at det settes av 50 millioner kroner for å starte rehabiliteringen av bygget.

Om det trengs mer penger, har Rødt fått løfter om at dette skal komme når det reviderte budsjettet legges frem i mai.

– Det har vært noen saker vi har måttet kjempe hardt for. Hagegata var den vanskeligste av de disse saken. Det var da vi til slutt fikk dette gjennom, at vi gikk med på å anbefale prosjektet, sier gruppeleder Siavash Mobasheri.

En utredning av blokken på Tøyen har konkludert med at det vil koste opp mot 132 millioner kroner å rehabilitere den. En ny utredning er også i gang. Med de ekstra pengene er målet at en vil komme i gang med rehabiliteringen neste år.

Sofia Rana, nestleder i Rødts bystyregruppe i Oslo og gruppeleder Siavash Mobasheri er fornøyd med at Rødt har fått penger til Hagegata inn i Oslo-budsjettet.

Ingen har flyttet inn i tredje boligsektor

Å opprette en «tredje boligsektor» med rimelige leie- og eierboliger var et av byrådets viktigste løfter i 2019-valget. Byrådet har lovet minst 1000 nye rimelige eie- og leieboliger innen 2023.

Tredje boligsektor er en betegnelse på boliger som ligger mellom det kommersielle markedet og de kommunale tilbudene. Et eksempel er ​​leie til eie-boliger, der husleien blir til nedbetaling av boligen. Målet er at leietager kan bli eier.

Nå har de også døpt om den tredje boligsektoren til «allmennboliger.» Men ingen har så langt flyttet inn i Oslos varslede tredje boligsektor.

– Byrådspartiene sosiale boligpolitikk har i åtte år med makt bestått av ingenting. De kan ikke vise til noen konkrete prosjekter der de har klart å skape en ikke-kommersiell boligsektor. Det gjør vi nå. Vi vil bruke blokken som har stått tom i åtte år til å huse familier, enslige uføre og andre som trenger et sted å bo, sier Mobasheri.

Strakstiltak på matutdeling

Rødt har også fått gjennomslag for mer sosial velferd i bydelene.

De har også forhandlet inn at det skal gis 2 millioner kroner i et hastetiltak til de frivillige som jobber med av avhjelpe fattigdom i Oslo i julen.

– Når staten ikke stiller opp midt i den strøm- og matpriskrisen vi er inn i, er Oslo kommune nødt til å stille opp for sin egen befolkning. Som et hastetiltak er vi enige om å gi 2 millioner til frivillige og ideelle organisasjoner som gir gaver, mat og klær til de som sliter økonomisk før jul, sier Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødt Oslo.