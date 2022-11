Blir omringet av blokker

Etter snart seks år med krangling får Skanska grønt lys for Røa sentrum. Men ett hus blir liggende urørt midt i utbyggingen.

Planen var å erstatte også det lille røde huset med blokker. Men eieren nektet å selge.

Det har vært krevende å henge med i svingene på planene for Røa sentrum. Svært enkelt fortalt kjøpte Skanska i 2017 flere sentrale eiendommer rundt Røa-krysset.

Planen var å bygge boliger og gi hele området et etterlengtet «løft». Inkludert i første versjon var et tolvetasjers «signalbygg». Lokalbefolkningen hadde sett mye på Røa. Nå steilet de.

De fikk hjelp av en egen arkitekt, utarbeidet alternative planer og kjempet hardt for å bevare flere av de gamle bygningene Skanska la opp til å rive.

– Vi ville bevare stedsidentiteten og åpne et grønt rom midt i sentrum, minnes Anne Bjørnebye Vik, frontfigur for det lokale engasjementet.

Første versjon en av Skanskas planer inkluderte et «signalbygg» på tolv etasjer. Det ble raskt lagt i skuffen.

I første runde ble beboerne reddet av Plan- og bygningsetaten. De mente reguleringsplanen ble sprengt og stanset forslaget. Skanska gikk i tenkeboksen og la etter hvert frem nye, nedskalerte planer.

Også byrådet mente planene var for voldsomme.

Så, i mai 2021 kom Byantikvaren på banen og frarådet sterkt riving av et av de gamle husene.

Til tross for at reguleringsplanen la opp til riving, støttet et enstemmig bydelsutvalg antikvaren. I juli 2021 trakk Skanska rivesøknaden.

Det gamle huset skal flyttes noe og bevares inne blant de nye boligblokkene. Det ligger ca. midt i illustrasjonen.

Nektet å selge

Men Skanska hadde også møtt motstand fra annet hold. 74 år gamle Berit Hallan nektet plent å selge det rødmalte barndomshjemmet midt i planområdet. Hun skal ha blitt tilbudt både 40 millioner og en toppleilighet for å gi fra seg eiendommen. Men hun har vært urokkelig.

– Jeg selger ikke til Skanska eller noen andre. Hva skal jeg med 40 millioner, sa hun til Aftenposten i mai 2021 og svarte selv:

– Jeg klarer meg med en liten pensjon og vil kunne gå rett ut i hagen sammen med hunden min.

Flytter det gamle huset

Skanska jobbet uansett videre for å bli enige med Byantikvaren om de gamle bygningene i sentrum. Antikvaren aksepterte til slutt et kompromiss der den eldste bygningen blir bevart og flyttet noe.

Men da rammesøknaden ble sendt Plan- og bygningsetaten, var det tommel ned. Etaten mente blant annet høydene ble for store.

Skanska klaget, og planen gikk videre til rådhuset, der stemningen var langt mer postiv. Byråd Hanna Marcussen (MDG) ga grønt lys og fikk følge av Byutviklingsutvalget. I oktober var rammetillatelsen et faktum.

I dag er Skanska glade for omsider å nærme seg mål.

– Vi har nå et prosjekt vi tror vil bli et attraktivt tilskudd til Røa sentrum. Hvis alt går som vi håper, kan vi gå ut i markedet tidlig neste år, sier prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling, Oddvar Svartdal.

Skanska får bygge fire blokker i opp til seks-etasjers høyde på Røa. Totalt blir det 56 nye leiligheter.

Politikerne ble overbevist

Anne Bjørnebye Vik i Røa vel må konstatere at slaget er tapt:

– Vi la opp til dialog og mente å ha en bra løsning. Men vi opplever at Skanska klarte å overbeviste politikerne til slutt, sier hun i dag.

Å flytte det gamle huset mener hun er en dårlig løsning.

– Det skal flyttes klin inntil en boligblokk og får en annen funksjon. Og det er det verste: De tetter igjen den lille oasen der gangveien går mellom T-banen og Røa sentrum.

Slik kan inngangen inn til det nye sentrumsområdet bli fra Vækerødveien. Huset som skal bevares, ligger midt i.

Leder i Byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen (H), er derimot fornøyd med resultatet.

Han trekker frem at Røa vil bli mer bymessig utviklet rund T-banen. Og at eldre som vil bytte ut eneboligen kan finne leiligheter.

– Vi har lyttet til alle parter. Flertallet mente rett og slett at Skanskas prosjekt er blitt bra, sier han.

Og Berit Hallan. Hun som nektet å selge?

Aftenposten har ikke lykkes med å komme i kontakt med henne. Hun må uansett belage seg på å bo tett på en byggeplass i flere år.