Oslo mangler 66 nye trikker. Nå stanses leveransen av dem på ubestemt tid.

Det skjer etter at leverandøren av de nye trikkene, spanske CAF, har varslet om utfordringer med å få tak i deler til trikken.

16.03.2023 10:38

Saken oppdateres.

Sporveien har så langt fått levert 21 av 87 trikker. Det betyr at Oslo mangler 66 trikker.

– Årsaken til stansen i leveransen skyldes delemangel globalt, hvor det i mange bransjer over hele verden er krevende å få tak i deler, sier Anders Wergeland, prosjektsjef i Sporveien Trikken.

Vet ikke når nye trikker kommer

Sporveien vet ikke når leveransen av de nye trikkene kan starte opp igjen.

– Helt siden utfordringene med delemangelen på verdensmarkedene ble kjent, har Sporveien og CAF hatt god dialog rundt utfordringene som kunne møte oss. Vi jobber nå for å begrense varighetene av denne midlertidige stansen i leveransen så godt det lar seg gjøre. Samtidig jobber vi iherdig for å sikre at vi får tak i nok reservedeler for å vedlikeholde de 21 trikkene vi allerede har i Oslo, sier Wergeland.

I den opprinnelige planen skal de 87 trikkene vare på plass innen utgangen av 2024. Det er fortsatt målet, opplyser Sporveien.

De opplyser likevel at det er for tidlig å si noe om hvilke konkrete konsekvenser det vil ha å si for fremtidig leveranse av trikker.

Fortsetter å produsere

Det spanske selskapet CAF vil fortsette å produsere trikker, selv om de ikke fullt ut kan ferdigstilles og sendes til Oslo.