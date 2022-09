Siktet for drapsforsøk på Furuset: Hevder han handlet i selvforsvar.

19-åringen som er siktet for drapsforsøk etter mandagens knivstikking på Furuset mener han ble uprovosert angrepet.

Det var tydelig blodspor etter knivhendelsen.

En mann på 19 år er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Furuset mandag ettermiddag. Det bekrefter bistandsadvokaten hans, Sugin Varaharajan.

– Klienten min erkjenner ikke straffskyld. Han ble i første omgang overrasket av siktelsen på bakgrunn av hans opplevelse av situasjonen. Han forklarer at han handlet i selvforsvar, sier Varaharajan.

19-åringen har vært innlagt over natten. Legene har bestemt at han skal skrives ut, og politiet tar nå over omsorgen for ham, opplyser advokaten, som sier klienten har vært i avhør store deler av dagen.

Mandag var det store politistyrker på Furuset, etter at en ung mann ble knivstukket utenfor senteret. Aftenposten snakket med vitner på stedet. De fortalte om en ung mann som kom løpende over plassen ved T-banestasjonen, mens han fossblødde. Han la seg på en benk utenfor senteret. Det var tydelige blodspor hele veien.

Ifølge Varaharajan sier klienten at denne personen angrep ham uprovosert og uten forvarsel. Han vil ikke gå inn på hvem som eide kniven.

– Han ble utsatt for et angrep. Han så ikke noen annen vei ut annet enn å forsvare seg selv. Slik han opplever det, er det helt uprovosert, sier Varaharajan.

Politiet sier begge mennene er siktet i saken da politiet mener de prøvde å skade hverandre.

19-åringen vil trolig fremstilles for varetekt i løpet av onsdagen.