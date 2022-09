Slik er utsikten fra sentrum mot Hammersborg i dag Slik kan den bli med en stor, ny regjeringspark Oslo Regjeringskvartalet Slik kan «Oslos tristeste sted» totalforvandles

Mange frykter at Regjeringskvartalet skal bli et dødt sted midt i sentrum. Men naboene på Hammersborg lover å sikre et område med mye liv og røre.

11 minutter siden

Alle har fått med seg de voldsomme planene for Regjeringskvartalet. Og advarslene om en statlig «festning» uten liv etter kontortid.

Men nå kommer naboene på Hammersborg med oppløftende meldinger. Gårdeierne har samlet seg i et eget områdeforum. Og de kan melde at det er svært mye på gang i det som i dag er et ganske dødt strøk.