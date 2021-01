Oslo Høyres gruppeleder Øystein Sundelin trekker seg med umiddelbar virkning

Gruppeleder Øystein Sundelin i Oslo Høyre trekker seg med umiddelbar virkning. Det skjer etter at et flertall i bystyregruppen gikk inn for å vrake ham.

Avtroppende gruppeleder Øystein Sundelin i Oslo Høyre. Foto: Terje Pedersen / NTB

11. jan. 2021 14:50 Sist oppdatert nå nettopp

Sundelin trekker seg som gruppeleder i Oslo Høyre, meddeler han i et intervju med Dagbladet.

Et flertall av medlemmene i Oslo Høyres bystyregruppe ville vrake Sundelin som gruppeleder. De signerte en uttalelse fredag. Der rettes det en rekke anklager mot Sundelin. De ville også fjerne ham som leder av byutviklingskomiteen.

Vond helg

Han sier til Aftenposten at han har hatt en veldig vond og vanskelig helg.

– De siste dagene har jeg lest sitater fra langvarige partikolleger om meg som har vært utrolig sårende, sier han.

– Saken har fått stor oppmerksomhet. Da ble det opp til meg å finne ut hva som er riktigst for Oslo Høyre og hvordan jeg kan bidra til at partiet kommer best ut av dette, sier han videre.

Sundelin mener det er politiske uenigheter som ligger bak mistilliten.

– Jeg valgte en kurs for Oslo Høyre, som et mer moderne og optimistisk grønt parti. Det har ikke alle vært like begeistret for, sier han.

– Tror du Oslo Høyre endrer kurs med ny gruppeleder?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Unyansert

Nestleder Anne Haabeth Rygg foreslås som Sundelins arvtager. Rygg sto bak mistillitsforslaget sammen med blant andre tidligere gruppeleder Eirik Lae Solberg. Hun avviser at det er politiske uenigheter som ligger bak.

– Det skjønner jeg ingenting av. Vi er svært omforent om vår bymiljøpolitikk, sa hun til Aftenposten fredag.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget kan du lese her.

I mistillitsforslaget påstås blant annet at Sundelin har:

Etablert en ukultur og undergravd tilliten i gruppen.

Holdt tilbake informasjon tilbake og fortalt usannheter.

Forsøkte å ansette en nær venn som rådgiver.

Løyet om fakta i ulike ansettelsessaker.

Løyet for Venstres gruppeleder under konstitueringen i 2019.

Sundelin nekter selv for å ha løyet.

Sundelin: – Jeg har svart ut anklagene

Ledelsen i Oslo Høyre møttes søndag for å diskutere saken. Det førte ikke til enighet. Dermed lå det an til at mistillitsforslaget skulle stemmes over i bystyregruppen mandag. Sundelin uttrykte i helgen at han ikke ville gi seg uten kamp.

Nå trekker han seg allerede før møtet.

– Hadde det blitt en skarp votering, ville splittelsen blitt så krevende å gå videre med at det beste er å gi seg, sier han til Aftenposten.

– Har du gitt opp å renvaske deg mot anklagene?

– Jeg har svart ut anklagene. De er blitt tatt godt imot, så det føler jeg er et avsluttet kapittel.

– Er partifellene dine av samme oppfatning?

– Jeg kan ikke snakke på vegne av andre. Men jeg ha fått gode tilbakemeldinger og hyggelige ord knyttet til dette.