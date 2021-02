Snart kan Aksel (13) treffe andre og trene Taekwondo igjen

Aksel Sørum står på kjøkkenet og kommer med presise, raske slag mot PC-skjermen på kjøkkenbordet. Der underviser treneren hans i taekwondo for et titall ungdommer – på Zoom. Neste uke blir det endelig vanlig trening igjen.

– Jeg er jo alene, da, selv om jeg kan se de andre på skjermen, sier Aksel Sørum (13). - Men det er en god del bedre enn ikkeno. Foto: Signe Dons

Lene Skogstrøm Journalist

Signe Dons Fotograf

10 minutter siden

Onsdag åpner Oslo opp for fritidsaktiviteter og idrett for barn til og med ungdomsskolealder, både innendørs og utendørs. Det var det mange som ble glade for. Ikke minst Aksel Sørum (13).

I høst tok han svart belte. De høytidelige svartbelte-graderingene foregår en gang i året. Den skulle vært i mai, men ble utsatt på grunn av korona. Etterpå har han nesten ikke fått trent sammen med de andre i gruppen på Keum Gang Taekwondo – St.Hanshaugen.