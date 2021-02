Foto: Stein Bjørge Oslo har vokst med 100.000 innbyggere de siste ti årene Folk fra hele landet flytter til Oslo. Alle fylker, utenom ett, har «minus» i flytteregnskapet. Likevel flytter flere ut av Oslo enn inn. Aller flest til de nærmeste nabokommunene. Disse barnefamiliene er to av mange som ville ha bedre plass og flyttet til Bærum. Så hvorfor vokser byen? Skyldes det mange nyfødte? Folk fra distriktene? Eller innvandrere som familien Nycz? Oslo Befolkningsvekst I år passerer Oslo 700.000 innbyggere. Denne familien er mye av forklaringen.

7. feb. 2021 10:39 Sist oppdatert 7 minutter siden

De to nabofamiliene er ferdige med hjemmekontor, skole og barnehage for dagen. Nå møtes hele hurven på fellesområdet mellom småhusene på Eiksmarka i Bærum i sprengkulden. Her har de plass, hage og grønne omgivelser. Alt de ikke kunne få da de bodde i Oslo.

– Vi har til og med fått hund, ler Even Svae, mens løvehunden Gaia får rase ut etter en dag med mye inneliv.

– Vi hadde hørt mye godt om området her og er strålende fornøyd, sier den opprinnelige mossingen, mens naboene nikker bekreftende.

Akkurat disse åtte personene illustrerer flere ting ved befolkningsutviklingen i Oslo, Bærums nabokommune. Vi kommer tilbake til dem.

Det har lenge blitt hevdet at Oslo er byen i Europa som vokser raskest. Om det stemmer, er uklart, og prognosene for veksten fremover er blitt nedjustert. Uansett er det blitt 106.634 flere Oslo-borgere de siste ti årene.