Badetemperaturene bikker 20 grader i Oslo-fjorden

Flere steder i Sør-Norge har temperaturen i sjøen nå passert 20 grader. Strendene yrer av liv mens folk venter på den varslede hetebølgen.

Et yrende badeliv preger allerede hovedstaden, og flere hopper nok i sjøen hvis hetebølgen slår til. Mange steder er det godt over 20 grader i vannet. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

33 minutter siden

Ifølge den offisielle oversikten til Yr.no er det for eksempel 21,5 deilige grader ved Kalvøya i Bærum, målt kl. 06 mandag morgen. Det samme hadde Bomannsvik på Nesodden for et døgn siden.

Ved Hovedøya ble det målt 21 grader allerede fredag. Det samme er temperaturen ved Sollerudstranda, vest i Oslo. Også flere ferskvann, som Ulsrudvann og Årvolldammen, holder 21 grader nå.

Helt i sør ligger Kongshavn i Kristiansand godt an med hele 22 grader, men på Vestlandet er det et stykke igjen. Noen steder i Ullensvang i Hardanger kan riktignok melde om 20 grader, men de fleste badeplasser i Vestland fylke ligger langt under dette. Men med finvær og sommervarme på vei vil nok også badevannet komme seg.

På Østlandet er det denne uken varslet hetebølge med opp mot 30 grader enkelte steder.