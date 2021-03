Kastet hunden i søppelkasse for å redde den fra reven på Bygdøy

Mandag kveld meldes det i sosiale medier om flere reveangrep på Bygdøy. Henny C.K. Wang kastet hunden sin i en søppeldunk for å redde den fra et angrep.

Samo i trygghet i søppelkassen. Foto: Henny C.K. Wang

8. mars 2021 21:24 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Den lusket etter oss og var klar til å angripe. Heldigvis fikk jeg heist Samo opp etter selen og kastet han opp i nærmeste søppelkasse, sier Wang til Aftenposten.

Hun hadde på en podkast hørt om denne måten å redde små hunder fra angrep av større hunder. Det viste seg å fungere like godt for å beskytte hunden mot rev.

Etter hendelsen i skogen ved Paradisbukta ønsker Wang å gi dette rådet videre. Ha hunden i bånd og ha sele på den. Da blir det lettere å heise den i sikkerhet.

Wangs opplevelse mandag kveld var ikke enestående. I et innlegg i Facebook-gruppen Bygdøy hjelper Bygdøy forteller en annen om en opplevelse mandag kveld. Et følge med fire voksne og et barn hadde med seg tre hunder.

To voksne menn slo og skrek mot reven uten at den vek tilbake.

– De må finne en løsning på dette, om de flytter reven til et annet sted eller noe annet, sier Wang.

Hun ringte politiet, som fortalte at de tar dette alvorlig.

Bygdøy-beboer Ståle Redalen opplevde et nært møte med en tam rev ute på Bygdøy en formiddag i februar. Bymiljøetaten mener at det kan være snakk om samme rev som skal ha drept en liten hund. Foto: Ståle Redalen

– Hvis jeg hadde hatt med barnevogn, hadde jeg måttet prioritere babyen. Hvis jeg hadde hatt hunden løs, er jeg helt sikker på at den hadde blitt tatt. Reven jaktet på oss. Jeg er ingen pyse, men jeg kommer ikke til å med hunden i skogen før situasjonen med reven er løst, sier Wang til Aftenposten.

Forrige helg tok reven livet av en hund. Bymiljøetaten i Oslo kommune satte da ut en felle, men det førte til reaksjoner.

– Det er ikke bare én, men mange rever på Bygdøy. Vi har dem stadig vekk på besøk i hagen. Senest i morges da jeg var ute og løp, møtte jeg på en rev i skogen. Ingen av dem jeg har sett, har vist noen tegn på sykdom, sa Christian Ringnes til Aftenposten.

Han lurte på hvordan kommunens folk kunne vite at de fanget riktig rev og ikke en av de andre, friske revene på halvøyen. Ringnes og flere andre engaserte advokat og Bymiljøetaten hentet fellen sin.