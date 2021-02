Oslo kommune etter utkastelsen på Tøyen: Fremskynder arbeidet med nye regler

For en uke siden ble en familie med fem barn kastet ut av sin kommunale bolig på Tøyen i Oslo. Reglene for tildeling av kommunale boliger skal gjennomgås tidligere enn planlagt, sa byråd Rina Mariann Hansen (Ap) på Dagsnytt 18 mandag.

Mellom åtte og ti politifolk møtte opp da namsmannen ba om hjelp til å kaste ut familien. Foto: Bjarte Breiteig

Hansen er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. I debatten på NRK P1 ønsket hun ikke å kommentere enkeltsaken med fembarnsfamilien.

Familien ble kastet ut av leiligheten de har hatt i ti år fordi foreldrene sist år tjente 15.000 kroner mer enn grensen på litt under 583.000 kroner. Familien består av mor Amina Suleiman, far Mohamed Jama og fem barn i alderen 9–21 år.

Mohamed Jama (44) ba om tid da namsmannen og åtte-ti politifolk kom, men utkastelsen ble ikke stanset. Det skriver TV2, som først omtalte saken.

– Det var ikke til å tro. Jeg hadde jo en klage inne hos kommunen som jeg ikke hadde fått svar på, sa familiefaren til TV2.

Husleie under markedspris

Kommunal leilighet er et tilbud til dem som ikke klarer å skaffe seg egnet bolig selv eller med offentlig hjelp. Vanligvis får man en slik bolig for en periode på 3–5 år, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Husleien i slike leiligheter er vanligvis lavere enn markedspris. De som bor i leilighetene kan i tillegg søke kommunal bostøtte.

Blant forutsetningene for å få slik bolig, er at man ikke har en inntekt over en bestemt grense.

Familien har bodd i leiligheten i ti år. Men for cirka ett år siden bestemte bydelen at de ikke fikk fornyet sin avtale, opplyste bydelsdirektør Tore Olsen Pran i bydel Gamle Oslo til Aftenposten i helgen.

– Vi gjorde en helhetsvurdering, der inntekt over grensen var et vesentlig moment, sier Pran.

– Spørsmålet er hva vi som kommune gjør med det systemet vi har. Det regelverket vi opererer innenfor er fra 2003. Det er overmodent for å gås gjennom på nytt, sa Hansen på Dagsnytt 18.

Revisjon av reglene blir fremskyndet

Ifølge byråd Hansen var det allerede planlagt å gjøre noe med regelverket, men dette arbeidet blir nå fremskyndet.

– Det var allerede planlagt, og det er noe jeg nå sier at vi starter med en gang.

Hun informerte mandag gruppelederne i bystyret om at dette arbeidet nå starter.

Byråden fikk spørsmål om man skal gjøre noe med inntektsgrensen. Foreldreparet på Tøyen tjente dette ene året mer enn grensen, men for lite til å få et startlån slik at de kunne ha kjøpt leiligheten.

– Bydelen kan vurdere det med startlån på nytt, sa Hansen.

Hun understreket samtidig at det ikke er Oslo kommune alene som bestemmer rammene for startlån.

– Det er noe kommunen forvalter på vegne av Husbanken.