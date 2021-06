Milliardene renner inn i Obos – tjener mest på alt annet enn bolig.

Her er Obos-sjef Daniel Sirajs prestisjeprosjekt. For andre er det et symbol på en gigant som har mistet bakkekontakten. Tirsdag kan det bli rabalder på generalforsamlingen i det 92 år gamle boligbyggelaget.

Dette er en av de ferskeste illustrasjonene for Construction city på Ulven i Oslo. Den enorme kontorparken koster rundt 4 milliarder kroner og er Obos’ største enkeltsatsing noensinne. Illustrasjon: Link arkitektur

21. juni 2021 10:26 Sist oppdatert nå nettopp

I januar i år sto Obos-boss Daniel K. Siraj med et bredt glis på Ulven i Oslo og skrøt av den nye bydelen som var under bygging. Han struttet også av stolthet over det gigantiske kontorbygget Construction City.

Her skal mye av norsk byggebransje, inkludert Obos, få sin nye «hub» med 4500 ansatte på 100.000 m². Prisen: Rundt fire milliarder kroner.