Utrydningstruet nabo: – Nå må byrådet i Oslo se ut av vinduet!

Midt blant øde næringslokaler, rett ved Oslo rådhus: En utrydningstruet nabo har svært klare romjulsråd. Til byrådet.

Få meter fra kontoret til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ligger Fenaknoken. Innehaver Eirik Brække kaller butikken «verdens minste i sitt slag», etter at den i fjor måtte flytte. Dan P. Neegaard

27. des. 2020 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Skinker. Sild. Fenalår. Pultost. Pølser fra hele landet: Blant neseforførende delikatesser utbryter en idealist:

– Her samler vi det beste fra norsk matkultur. Jeg pleier å si at butikken var den største i sitt slag. Nå er den trolig verdens minste. For fem år siden begynte kommunen med trafikkreguleringene som legger sentrum dødt. Flere og flere gode kunder forsvinner. I fjor var vi nødt til å flytte. Politikerne rett rundt hjørnet, i Rådhuset, kunne i hvert fall ha sett ut av vinduet.