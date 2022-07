Politiet skjulte seg bak et hjørne. Mener kontrollresultatet er nedslående.

Politiet fikk nok å ta tak i da de promilletestet elsparkesyklister i Oslo. Nå varsler de ekstra fokus på fyllekjørere på to hjul.

Rundt 60 elsparkesyklister ble fredag kveld stanset og bedt om å blåse i politiets alkometer. Personene på bildet var under lovgrensen og kunne kjøre videre.

22 minutter siden

Politibetjentene sto delvis skjult bak et grått murbygg. Fredag kveld kontrollerte de promille blant elsparkesyklister i Oslo sentrum.

– Vi har veldig høy treffprosent. Det er skremmende høyt, konstaterer Alexander Herde.

Politibetjenten ledet trafikkorpset i Oslo-politiets første promillekontroll av elsparkesyklister. I halvannen time sto de ved Akershusstranda, like ved Oslo rådhus.

I alt kontrollerte de rundt 60 elsparkesyklister.

De fikk nok å gipe fatt i:

Totalt fem personer blåste til over lovlig grense.

To av disse mistet førerkortet.

En tredje ville mistet det om vedkommende hadde hatt lappen.

Politiet måtte med bil kjøre etter én elsparkesyklist. Vedkommende stanset ikke da de skulle måle promille. Til slutt ble det blåst over lovlig verdi.

Politibetjent Alexander Herde sjekker Oskar Sæthers (26) og Jan-Rune Smenes Reites (24) promille med et alkometer.

Visste ikke om endringene

Oskar Sæther (26) og Jan-Rune Smenes Reite (24) var to av dem som ble stanset. De hadde akkurat kommet fra Danmark og skal reise videre lørdag.

– Det var uvant. Jeg er ikke blitt stoppet før, sier Reite.

Kameratene bruker elsparkesykkel når de er i storbyer. De blåste til under lovlig verdi og fikk kjøre videre.

– Jeg visste ikke at de drev med dette for å være ærlig, forteller de.

Elsparkesyklistene som fikk utslag over lovlig verdi på alkometer, måtte også blåse i et såkalt Evidenzer-apparat i den ene politibilen. Prosedyren er lik som for bilister.

Vil ta fyllekjørerne

Reglene for bruk av elsparkesykkel ble skjerpet 15. juni. Det er blant annet innført alders- og promillegrense.

Lovendringen var bakgrunnen for politiets kontroll fredag.

– Den trafikken som har vært her, har vist at folk kjører i fylla til tross for at det ikke er lov, oppsummerer Herde.

Fremover vil Oslo-politiet fokusere på promille blant elsparkesyklister.

– Hvorfor er det farlig å kjøre elsparkesykkel med promille?

– Det er litt som å kjøre bil. Man får dårligere konsentrasjon, dårligere reaksjon og gjør kanskje dårlige valg. Man er ikke like oppmerksom.