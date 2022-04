Planlegg våren: 10 morsomme ting som skjer i Oslo etter påske

Lag din egen turban, bli med på kuslipp eller dra på japansk blomstringsfest. De neste månedene er det masse som skjer i hovedstaden.

Etter to år med nedstengninger og pandemi, er det mye som skjer i hovedstaden.

Spennende festivaler, markeder og nye matopplevelser. Etter to år med pandemi, kryr det av nye initiativer og konsepter i hovedstaden.

I denne saken får du oversikt over artige ting å finne på nå som dagene blir stadig lengre og solen titter frem.

Mer enn 50.000 svensker har prøvd Moveat-appen i Sverige. Nå kommer den til Oslo, og Kolonialen Bislett står for ett av smakestoppene.

MOVEAT

Konseptet «Moveat», en kombinasjon av gåtur og matopplevelser, er de siste tre årene blitt svært populært i Sverige.

30. april kan du laste ned Moveat-appen og gjennomføre din første matvandring med smakestopp:

Deltagerne besøker mellom seks og åtte restauranter, delis, kafeer og vinbarer i eget tempo og rekkefølge.

På hvert stopp serveres en smaksporsjon med enten mat eller drikke som er inkludert i totalprisen på 499 kroner.

Første runde i Oslo er sentrert rundt Majorstuen og St. Hanshaugen. Her kan du lese mer om serveringsstedene og bestille din billett.

Oslo colour festival

«Holi» er en hindu-festival med fokus på fargenes og kjærlighetens seier over det mørke. I år ønsker det indiske miljøet i Norge å samle Oslo og Akershus for å feire med indisk dans, velsmakende indiske retter og underholdning.

Arrangementet finner sted i Valhall arena 7. mai kl. 13.

Her kan du kjøpe billetter.

Venninnene Lill Jee Fladeby og Camilla Hellum har hver sin mat- og vinkonto på Instagram. Nå skal de dele sin interesse med Oslos befolkning.

Pulsatio

Venninnene Lill Jee Fladeby og Camilla Hellum har lenge hatt et ønske om å skape flere møteplasser for folk som er interessert i digg mat, vin og musikk. Derfor har de utviklet konseptet «Pulsatio», som betyr hjertebank på latin.

Målet er at folk som kommer på et av deres arrangementer, skal få litt høyere puls fordi de har smakt noe godt, hørt en fin låt eller snakket med spennende mennesker.

Første arrangement blir på Sushibar+Wine 30. april kl. 18.00. Duoen har sammen med Naturvinforbundet og vinimportøren Non Dos kuratert en vinliste med spennende viner på glass som kun er tilgjengelig denne kvelden.

DJ Fredfades spiller fra 19.30.

Flere Pulsatio-arrangementer venter i mai og juli, da på Dapper i Bjørvika.

Meld deg på ved å bestille bord eller kom inn på drop-in. Du kan også følge med på fremtidige arrangementer på Pulsatios Instagram.

Lilleaker bazar ble godt besøkt på sitt forrige og første pop-up arrangement.

Lilleaker Bazar

Gira på et ordentlig kleskupp til våren? Da kan du ta turen til Lilleaker Bazar hver første lørdag i måneden. Neste arrangement er 7. mai fra kl. 10–15.

Her kan de som vil, selge sine brukte klær. De som driver markedet, stiller imidlertid strenge krav til hvilke klær som selges, så her kan du være sikker på å finne mange skatter!

Markedet ligger idyllisk til ved Lysaker-elven med grøntarealer rundt. Blir du sulten i løpet av klesjakten, ligger Møllefossen kafé rett ved siden av.

Skal du på Flokemarked, kan det være lurt å komme i god tid. På de forrige arrangementene har det vært lang kø.

Flokemarked

Redesignede klær, tannsmykking, heklede bikinier, keramikk og håndlagede leirsmykker. 24. april kl. 13 fylles Kulturhuset nok en gang med fantastiske stands med talentfulle aktører som kommer fra hele landet.

Les mer om markedet her.

Farruquito

Glad sang, dans og kompliserte rytmer?

23. april kl. 19 kommer Farruquito, verdens beste flamencodanser, til Oslo Konserthus med forestillingen «ÍNTIMO». Det er første gang han har sin egen forestilling i Norden.

Billetter får du tak i her.

Turbandagen er ment for å spre kunnskap og å bryte ned fordommer mot sikher og andre minoriteter. Her fra arrangementet i 2018.

Den norske turbandagen

Lyst til å prøve en turban og få den med hjem?

Etter en to år lang pause er den norske turbandagen tilbake. 23. april kl. 12 inviterer norske sikher alle til å bli bedre kjent med det artige hodeplagget. Du kan også få kjøpe indisk vegetarmat.

Ta turen til Spikersuppa og les mer om folkefesten her.

Kuslipp 2022

Kuene blir overlykkelige når de slippes ut på sommerbeitet på Bygdøy kongsgård om våren. I år skjer det 15. mai, og i den forbindelse vil besøks- og gårdstunet være åpne slik at publikum kan hilse på dyrene, være med på melking og hoppe i høyet.

Det blir i tillegg muligheter til å se høns, gris, kaniner og ponnier. Du kan også kjøpe lokalprodusert mat fra ulike leverandører, og Gartneriets kafé og Rodeløkken kafé er åpen for servering.

Les mer her.

De vakre japanske kirsebærtrærne på Kampen blomstrer snart for andre gang.

Japansk blomstringsfest

I Japan er det tradisjon for å møtes under blomstrende kirsebærtrær for å spise, drikke og ha det hyggelig sammen når våren kommer. Den store festen heter Hanami, og lørdag 30. april fra kl. 11–14 kan du ta del i en japansk teseremoni, lære om japansk bakverk og streetfood på Thorbjørn Egners Plass – rett under de vakre kirsebærtrærne på Kampen som snart blomstrer for andre gang,

Arrangementet er gratis og passer for hele familien.

Kakefabrikken

Lyst til å se en helt ny og morsom forestilling? Da bør du sjekke ut «Kakefabrikken», skrevet av den danske dramatikeren Christian Lollike, på Torshovteatret:

Kakefabrikken er nær ved å gå konkurs fordi folk vil bli sunne. En konsulent bestemmer seg derfor for at de skal bli landets første slankekakefabrikk. Hvordan skal det gå?

Premierebillettene 23. april er utsolgt, men ellers er det ledige billetter.