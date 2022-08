Minnesmerke etter drepte jøder tagget med cruisebudskap

Nesten 800 jøder ble deportert fra Akershusstranda i Oslo under krigen. Nå har noen malt på minnesmerket med budskap om cruisetrafikk.

Utenfor Akershus festning står åtte stoler uten sete. Få meter fra minnesmerket legger mange store cruiseskip til kai. I år er nesten 350.000 passasjerer ventet, ifølge Oslo Havn.

Christian Fredrik Borg Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

6. aug. 2022 14:58 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er rystende at noen er så lite følsomme. Det er helt i orden å være mot cruisetrafikk, men man må bruke hodet. Dette er vandalisme, sier Guri Hjeltnes, direktør ved Holocaustsenteret.

Nylig ble de varslet om tagging på minnesmerket «Sted for erindring» i Oslo. Åtte stoler utenfor Akershus festning skal minne om 773 jøder som ble drept under andre verdenskrig. De ble deportert til konsentrasjonsleirer med skip fra samme område.

«Cruise-turist? Dra til helvete!» står det nå på den ene stolen i røde bokstaver.

– Den eller de som har gjort dette, har ikke tenkt. Dette er et minnesmerke som holder kunnskapen om folkemordet på jødene ved like, påpeker Hjeltnes.

Koro er ansvarlig for minnesmerket. De vet ikke hva slags maling som er brukt eller hvor langt inn i overflaten det trenger.

Tror ikke målet er jøder

Kunst i offentlige rom (Koro) ble informert om hendelsen torsdag. Den offentlige etaten er ansvarlig for minnesmerket.

Direktør Sigurd Sverdrup Sandmo vet ikke når det har skjedd, eller hvem som står bak.

– Vi må jo likevel anta at det er gjort av motstandere av cruisetrafikk, ikke av noen som har ønsket å ramme det jødiske miljøet spesielt, sier han.

På grunn av ferie vil det ta noen dager å undersøke skadene, ifølge direktøren. De håper å fjerne taggingen i løpet av få dager.

– Materialet er rustet stål. Vi må sikre oss at malingen i disse øverste lagene fjernes av den rette kompetansen.

Fakta Minnesmerket «Sted for erindring» I 1942 og 1943 ble 773 jøder deportert til Auschwitz-Birkenau, Tysklands største konsentrasjonsleir.

Den norske regjeringen tok på slutten av 1990-tallet initiativ til et minnesmerke på Akershusstranda i Oslo.

Minnesmerket er utført av den britiske kunstneren Antony Gormley (født 1950).

Stolene står enkeltvis og samlet. De representerer familier, par og enslige.

Stolene er vent mot stedet der flere hundre jøder ble sendt med skip til konsentrasjonsleirer. Kilder: Koro og Holocaustsenteret Vis mer

Politiet etterforsker saken

Om taggingen vil etterlate varige spor, er for tidlig å si.

– Uansett er slik tagging en skade på verket. Vi ser på det som hærverk, påpeker Sandmo.

Koro skal i løpet av helgen vurdere å politianmelde. Oslo-politiet har imidlertid opprettet sak på eget initiativ. Ingen er så langt mistenkt.

– Etterforskningen får undersøke hva som er intensjonen, sier operasjonsleder Kim Vindsland.

En politipatrulje har tatt bilder på stedet. I tillegg vil de undersøke om det finnes videoovervåking i området, opplyser han.

– Oppleves personlig og krenkende

Hvert år markeres den internasjonale Holocaustdagen 27. januar. I Oslo skjer det ved stolene på Akershusstranda.

– Dette er en minnedag som er tung for mange. For mange er det et fredet og hellig sted. Disse åtte stolene uten stolseter står med ryggen til hovedstaden og landet som ikke tok vare på jødene, sier Hjeltnes ved Holocaustsenteret.

Kronprins Haakon var til stede under årets markering. Det er Holocaustsenteret som står bak arrangementet.

Hverken Hjeltnes eller Sandmo kjenner til at det tidligere er tagget på stolene.

– For alle som mistet familiemedlemmer gjennom holocaust, kan hærverk på deportasjonsmonumentet oppleves som personlig og krenkende. Vi må eie dette stedet og denne fortellingen sammen. Vi håper å slippe slik skadeverk igjen, sier Sandmo.

Det var den norske regjeringen som tok initiativ til minnesmerket. Det sto klart i 2000 og er laget av Antony Gormley.

– Vi ønsker selvsagt å få tips i saken eller at vedkommende som står bak, selv tar kontakt, avslutter Sandmo.