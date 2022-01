I dag er det en p-plass i et ganske trist «ingenmannsland». Furuset senter i bakgrunnen. Om noen år skal det bli et forbilde for miljøvennlige boliger og livsstil. Oslo Klimakrisen Blir dette verdens grønneste boligområde?

Obos skulle bygge tidenes mest bærekraftige borettslag. De fikk seg en stor overraskelse.

20. jan. 2022 21:45 Sist oppdatert nå nettopp

I mai 2019 kunne Obos juble: De vant den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Premien var å få bygge The Urban Village – et internasjonalt forbildeprosjekt for bærekraftige boliger på en kommunal tomt på Furuset.

Juryen var begeistret: Over at husene ble vendt mot solen så de skulle fange opp maks solenergi. Over farger, design, minimal energibruk og maksimalt med fellesløsninger for beboerne. Obos har allerede presentert planene i flere europeiske byer.