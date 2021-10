Klimatiltak kan koste Oslo flere hundre millioner kroner. Effekt? Ingen.

Oslo-byrådet møter nye skjær i sjøen for å nå klimamålene sine. Nå kan det bli nødt til å fjerne et viktig klimatiltak.

Ved Kong Olav Vs gate i Oslo er Norges første utslippsfrie anleggsplass med gravemaskiner på strøm og lastebiler på biodiesel. Oslos krav til biodiesel ved offentlige innkjøp har ingen effekt, mener Miljødirektoratet.

Nå nettopp

I 2023 skal Oslo ha kuttet 52 prosent av utslippene sammenlignet med 2009. Det er et delmål satt av byrådet. I 2030 skal 95 prosent av utslippene være borte.

Miljøvennlig drivstoff og utslippsfri teknologi er et viktig våpen for at Oslo skal nå disse målene. Det kan være snakk om biogass, biodiesel, hydrogen eller elektrisitet.