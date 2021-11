Han var Kåre Willochs høyre hånd. Nå seiler han opp som Oslo Høyres «fredsmegler».

Advokat Morten Steenstrup (68) er høyaktuell som ny leder i Oslo Høyre, etter det Aftenposten kjenner til.

Morten Steenstrup skal være svært aktuell for vervet som ny leder i Oslo Høyre, ifølge kilder Aftenposten har snakket med.

Etter at alle de antatte toppkandidatene sa nei til å bli ny leder av Oslo Høyre, har valgkomiteen den siste måneden lett bredt, og blant partiets tidligere stjerner, etter fylkespartiets nye leder.

To kilder med god innsikt i arbeidet med å finne en ny leder sier til Aftenposten at det nå er ett navn som særlig er aktuelt for toppjobben: Advokat og tidligere stortingsrepresentant Morten Steensrup.