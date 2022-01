Drømmeføre i Nordmarka: Ruter ber folk droppe t-banen til Frognerseteren

Ruter har satt inn ekstra vektere og advarer mot trengsel på Midtstuen stasjon. De oppfordrer nå folk til å finne alternative reisemåter.

Slik ser det ut på Majorstuen stasjon i halv ett-tiden lørdag formiddag.

8. jan. 2022 12:42 Sist oppdatert nå nettopp

Nysnø og helgefri lokker Oslofolk ut i marka lørdag. På linje 1 mot Frognerseteren begynner det nå å fylle seg opp, opplyser Sofie Bruun, pressevakt i Ruter til Aftenposten.

– Det begynner å komme en del folk nå. Vi har derfor satt inn en ekstra vekter, sier Sofie Bruun, pressevakt i Ruter, til Aftenposten.

Hun opplyser om at Ruter fra før har vektere på stasjonene Midtstuen og Frognerseteren.

– Å finne andre turmål kan være lurt, sier Bruun.

Torsdag advarte Ruter i en pressemelding om faren for trengsel på linje 1 mot Frognerseteren denne helgen. Linjen går fra Majorstuen til Frognerseteren, og er en av de mest populære utfartsårene til Oslomarka.

Særlig på Midtstuen stasjon kan det bli mye folk i helgene. Ruter varslet derfor at de vil sette opp vektere på stasjonen.

I tillegg anbefalte Ruter å finne alternativer til å reise med linje 1 mellom Frognerseteren og Midtstuen.

Snøfallet det siste døgnet har skapt gode skiforhold i Oslomarka. Her fra et løypeskilt i Nordmarka 6. januar.

Sjekk føremeldingen

Det kraftige snøværet de siste dagene gir drømmeføre i marka. Trine Rom Giving, kommunikasjonssjef i Skiforeningen, sa til Aftenposten fredag at forholdene er aller best der det er et stort skogbilveinett.

– Der det er et jevnt og fast underlag, som fryser tidligere. Terrengløypene trenger mer snø og kulde. Nå har det vært lange kuldeperioder. Da kan vi preparere disse løypene, sa hun.

Skiforeningen anbefaler å sjekke føremeldingen før man legger ut på tur på foreningens oversikt over løypenettet.

Her finnes det en full oppdatering på alt som er gjort i løypene de siste dagene og timene. Særlig etter et kraftig snøfall, kan det være lurt å sjekke status på løypeprepareringen.

Hvor bør man peile seg inn på skitur i helgen? Dette er rådene fra Giving i Skiforeningen:

Vi kan for eksempel trekke frem Sollihøgda på Krokskogen. Hit kommer man med buss eller bil og kan velge mellom flere fine løyper innover i Marka, for eksempel til Sørsetra.

Fra Skansebakken i Sørkedalen er det også flotte forhold. Hit kommer man med buss eller bil.

Man kan også dra litt lenger nord, mot for eksempel Mylla, Svartbekken eller Romeriksåsene.