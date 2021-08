Oslos befolkning krymper. Er det virkelig slutt på veksten?

Oslo har hatt en nesten sammenhengende folkevekst siden 80-tallet. Nå opplever byen plutselig nedgang i folketallet.

Oslo har vært omtalt som Europas raskest voksende hovedstad. Er det slutt på veksten? Ekspertene er uenige.



2021 var året da Oslo skulle runde 700.000 innbyggere. Alt lå an til at det skulle skje tidlig på året – nøyaktig ti år etter at byen passerte 600.000. Men SSBs flyttetall, som Aftenposten omtalte torsdag, viste ikke bare en brems i veksten:

Oslos befolkning har krympet med 940 personer siden andre kvartal i fjor. Og flyttingen ut av byen var rekordhøy for tredje kvartal på rad.

Oslo har krympet før

Nå spør både eksperter og politikere seg om dette er et midlertidig covid-fenomen. Eller om den sammenhengende veksten faktisk kan være over.

– Det er i hvert fall veldig interessant at folketallet går ned, det er litt «wow», fastslår Marianne Tønnessen, demograf og forsker ved Oslo Met.

Men, som hun påpeker – det har skjedd før. Fra 1969 til 1983 sank folketallet i Oslo med 40.000.

Om det samme kan skje igjen kan ingen vite. Men at utflyttingen også for tredje «covid-kvartal» er så høy, mener hun kan være et tegn på noe varig.

– De som var klare for å flytte ut av byen, gjorde det trolig tidlig i pandemien, sier hun, og antar at de som har fulgt på har hatt andre, og etter hvert mye omtalte grunner:

Du kan få bedre plass for mindre penger.

Hjemmekontor gjør det mulig å bo utenfor byen.

Men det at mange nå har flyttet ut, vil uansett kunne virke selvforsterkende. Det er en velkjent effekt at når noen du kjenner har flyttet ut, er det lettere å følge etter.

– De forteller at de trives og at nabohuset er til salgs. Nettverkseffekten er viktig, sier hun.

Tønnessen tror den videre utflyttingen vil stå og falle på om hjemmekontor vil forbli vanlig.

Ble summen av en nedstengt, kjedelig by, trange hjemmekontor og skyhøye boligpriser for mye for mange?

Vil vente på neste tall

Hennes kollega i Telemarkforskning, seniorforsker Knut Vareide, var tidlig ute med å påpeke flukten fra Oslo.

Han synes det er svært interessant at utflyttingen har vært rekordhøy tre kvartaler på rad. Men han tør ikke spå hvor vi vil ende før vi får tallene for tredje kvartal, sommeren og tidlig høst.

– Det er den store innflyttingstiden for studentbyen Oslo. At Oslo skal miste sin tiltrekningskraft på unge har jeg vanskelig for å se, sier han, før han tilføyer at det må en kraftig «rekyl» til for å bevise at tendensen er midlertidig.

Han peker også på at mange ansatte, ikke minst i serveringsbransjen, mistet jobben under covid og har flyttet ut.

– Hvis de kommer tilbake, på toppen av studiestart, kan det bli veldig mange innflyttere, sier Vareide.

Han også påpeker at boligprisene i Oslo stadig er høyere enn for ett år siden – selv om de er redusert noe.

Vareide minner om at det ikke er nytt av flere tusen hvert år flytter inn og ut av Oslo. Etter covid har utflyttingen, spesielt blant unge voksne altså tatt seg opp.

– Etter covid har særlig flere unge voksne flyttet ut. Vi får se hva som skjer når alt i byen virkelig åpner igjen, sier han.

Nedjusterte prognoser

SSB lager jevnlig fremskrivninger av forventet folkevekst. I den ferskeste, laget tidlig i covid, ble folkeveksten i Oslo nedjustert midlertidig. Da var det spesielt redusert innvandring som ble lagt til grunn.

Senere i høst skal de lage en ny fremskrivning, der flere sider av covid vil bli lagt til grunn. I dag vil ingen av tallknuserne bak tallene spekulerer rundt hva de vil lande på.