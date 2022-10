MDGs partileder må kjempe for listeplassen i Oslo: – Ingen andre partier ville gjort noe slikt.

Han er innstilt som partileder for Miljøpartiet de grønne. I kveld må Arild Hermstad likevel gjennom kampvotering i Oslo.

MDGs fungerende partileder Arild Hermstad utfordres i Oslo. Onsdag kveld blir det kampvotering.

Helt siden Une Bastholm overraskende trakk seg i sommer, har Arild Hermstad vært fungerende partileder i MDG.

En enstemmig valgkomité vil ha ham som partileder på permanent basis.

En enstemmig komité har også innstilt Arild Hermstad på annenplass på MDGs valgliste til kommunevalget i Oslo. Det var plassen Hermstad selv ønsket seg – bak byråd for samferdsel og miljø, Sirin Stav.

Dét er likevel ikke nok til å hindre at Hermstad blir utfordret i Oslo. Når MDG onsdag kveld møtes til nominasjonsmøte på Chateau Neuf i Oslo, er det duket for kampvotering.

Hermstad utfordres av Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen. Han var opprinnelig innstilt på femteplassen på listen, men tar opp kampen om annenplassen etter å ha blitt fremmet som kandidat av partikollega Sabina Syed.

– Jeg hadde nok ikke stilt hvis jeg ikke trodde at jeg hadde en ganske god sjanse for å vinne, sier Einar Wilhelmsen til Aftenposten.

Partiveteran kritisk

At Hermstad risikerer å bli vraket, har fått partiveteran Rasmus Hansson til å reagere kraftig. Tirsdag rykket han ut med et støtteinnlegg for Hermstad på Facebook.

– På Oslo MDGs nominasjonsmøte onsdag kveld kan vi beslutte det opplagte: Å gå til valg med partiets leder i toppen av listen, skriver Hansson, og fortsetter:

«Eller Oslo MDG kan støtte forslaget om å benke Arild ut av 2.-plassen. Altså: Bestemme at i vårt lokallag gidder man ikke ha partilederen vår med i listetoppen.»

Han etterlater ingen tvil om hva han synes om dette:

«Ingen andre partier ville finne på noe sånt. Fordi det er en sprø ting å si til velgerne», skriver han.

Mener kombinasjonen er for krevende

På spørsmål om hvorfor han velger å utfordre mannen som trolig blir MDGs nye partileder, sier Einar Wilhelmsen til Aftenposten at han tror Arild Hermstad er den beste kandidaten til partilederjobben.

– Men jeg er enige med dem som sier at å stå på annenplass på listen vår i Oslo, er en heltidsjobb og vel så det. Det krever full fokus. Det samme vil jeg si om å være partileder. At de som står på toppen av listen vår har kapasitet og fullt fokus på dette er veldig viktig, og vise versa som partileder, sier han.

– Oslo-politikken er noe annet

Alle partilederne i de andre større partiene i Norge, kombinerer også vervet som partileder med å være innvalgte på Stortinget.

Men Wilhelmsen mener dette blir noe annet:

– Oslo-politikken er ikke det samme som den nasjonale politikken, sier han til Aftenposten.

– De som står på toppen av listen vår, er jo de som skal sitte i viktige posisjoner og styre byen vår fremover når vi forhåpentlig vinner valget, sier Wilhelmsen.

Han mener det innebærer å dykke ned i en rekke viktige lokale saker, og at også den lokale valgkampen er altoppslukende.

– Sunn kamp om plassene

Arild Hermstad ser det ikke på samme måte.

– Jeg tenker nok litt motsatt. At jeg som fungerende partileder kan bidra til en sterkere valgkamp i Oslo og til å gjennomføre mer grønn politikk øker partiets muligheter for å lykkes både i Oslo og nasjonalt, skriver han i en e-post til Aftenposten.

At han blir utfordret ser han likevel ikke som et tegn på mistillit.

– Nei, dette handler om at vi har mange dyktige folk i Oslo, og at vi har en sunn og viktig kamp om de øverste plassene på listen, sier Hermstad.