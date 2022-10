MDGs partileder måtte kjempe for listeplassen i Oslo. Vant jevn kampvotering

Han er innstilt som partileder for Miljøpartiet de grønne. Onsdag kveld måtte Arild Hermstad likevel gjennom kampvotering i Oslo.

Det var jevnt, men Arild Hermstad vant til slutt kampvoteringen om annenplassen på Oslo MDGs kommunevalgsliste. Sirin Stav ble valgt til førsteplassen på listen.

26. okt. 2022 16:53 Sist oppdatert nå nettopp

Helt siden Une Bastholm overraskende trakk seg i sommer, har Arild Hermstad vært fungerende partileder i MDG.

En enstemmig valgkomité vil ha ham som partileder på permanent basis.

En enstemmig komité har også innstilt Arild Hermstad på annenplass på MDGs valgliste til kommunevalget i Oslo. Det var plassen Hermstad selv ønsket seg – bak byråd for samferdsel og miljø, Sirin Stav.

Dét er likevel ikke nok til å hindre at Hermstad ble utfordret i Oslo. Når MDG onsdag kveld møttes til nominasjonsmøte på Chateau Neuf i Oslo, var det duket for kampvotering.

Hermstad ble utfordret av Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen. Han var opprinnelig innstilt på femteplassen på listen, tok opp kampen om annenplassen etter å ha blitt fremmet som kandidat av partikollega Sabina Syed.

– Jeg hadde nok ikke stilt hvis jeg ikke trodde at jeg hadde en ganske god sjanse for å vinne, sa Einar Wilhelmsen til Aftenposten før møtet.

Han kom nær, men lyktes ikke.

Med 111 mot 98 stemmer var det den fungerende Arild Hermstad som fikk flest stemmer på nominasjonsmøtet.

Sirin Stav og ordførerkandidat Rauand Ismail ble begge valgt uten motkandidater.

Einar Wilhelmsen tapte kampen om annenplassen på kommunevalgslisten i Oslo, men beholdt femteplassen.

Partiveteran kritisk

At Hermstad risikerte å bli vraket, fikk blant andre partiveteran Rasmus Hansson til å reagere kraftig. Tirsdag rykket han ut med et støtteinnlegg for Hermstad på Facebook.

– På Oslo MDGs nominasjonsmøte onsdag kveld kan vi beslutte det opplagte: Å gå til valg med partiets leder i toppen av listen, skriver Hansson, og fortsetter:

«Eller Oslo MDG kan støtte forslaget om å benke Arild ut av 2.-plassen. Altså: Bestemme at i vårt lokallag gidder man ikke ha partilederen vår med i listetoppen.»

Han etterlot ingen tvil om hva han synes om dette:

«Ingen andre partier ville finne på noe sånt. Fordi det er en sprø ting å si til velgerne», skriver han.

Også Hulda Holtvedt, tidligere leder i Grønn Ungdom, var kritisk. Onsdag kveld holdt hun valgtale for Hermstad.

– MDGs partileder hører ikke hjemme på partikontoret. Han hører hjemme der de ekte beslutningene tas, han hører hjemme på Oslo rådhus, sa Holtvedt.

Mener kombinasjonen er for krevende

Et av de viktigste argumentene for Einar Wilhelmsens støttespillere, har vært tid. De har fryktet at Hermstads tid ikke ville strekke til om han skulle være både partileder og toppkandidat i Oslo.

På spørsmål om hvorfor han valgte å utfordre mannen som trolig blir MDGs nye partileder, sa Einar Wilhelmsen til Aftenposten at han tror Arild Hermstad er den beste kandidaten til partilederjobben.

– Men jeg er enige med dem som sier at å stå på annenplass på listen vår i Oslo, er en heltidsjobb og vel så det. Det krever full fokus. Det samme vil jeg si om å være partileder. At de som står på toppen av listen vår har kapasitet og fullt fokus på dette er veldig viktig, og vise versene som partileder, sier han.

– Oslo-politikken er noe annet

Alle partilederne i de andre større partiene i Norge, kombinerer også vervet som partileder med å være innvalgte på Stortinget.

Men Wilhelmsen mener dette blir noe annet:

– Oslo-politikken er ikke det samme som den nasjonale politikken, sier han til Aftenposten.

– De som står på toppen av listen vår, er jo de som skal sitte i viktige posisjoner og styre byen vår fremover når vi forhåpentlig vinner valget, sier Wilhelmsen.

Han mener det innebærer å dykke ned i en rekke viktige lokale saker, og at også den lokale valgkampen er altoppslukende.

Stortingsrepresentant og partiveteran Rasmus Hansson var ute med tydelig støtte til Hermstad.

– Sunn kamp om plassene

Arild Hermstad ser det ikke på samme måte.

– Jeg tenker nok litt motsatt. At jeg som fungerende partileder kan bidra til en sterkere valgkamp i Oslo og til å gjennomføre mer grønn politikk øker partiets muligheter for å lykkes både i Oslo og nasjonalt, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Før nominasjonsmøtet sa han til Aftenposten at han ikke ser på det å bli utfordret som et tegn på mistillit.

– Nei, dette handler om at vi har mange dyktige folk i Oslo, og at vi har en sunn og viktig kamp om de øverste plassene på listen, sier Hermstad.