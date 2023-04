Ruter setter ned billettprisen for barn og tilbyr nye rabatter for voksne

Nå får Oslo nytt billettsystem for buss, trikk og bane.

Ruter og politikerne håper nye billetter vil føre til at flere lar bilen stå.

16.04.2023 10:39

Det skjer fra og med søndag. Da setter Ruters det nye systemet for enkeltbilletter i drift. Det heter Reis.

Kort forklart vil enkeltbilletten bli billigere jo flere man kjøper i løpet av en 30-dagers periode. På det meste kan man få 40 prosent rabatt, og ifølge Oslo-byrådet vil systemet i snitt utgjøre at enkeltbilletten skal bli 20 prosent billigere.

Den nye billettformen har vært kjent lenge. Men like før den tas i bruk, ble politikerne også enige om en annen endring: Å gjøre enkeltbilletter for barn 20 prosent billigere.

Det betyr for eksempel at billett i én sone endres fra 20 til 16 kroner.

Håper flere dropper bilen

– Når vi nå kutter prisene på enkeltbilletter, håper jeg kollektivtilbudet blir mer tilgjengelig for enda flere, og at enda flere dropper bilen, og heller tar buss eller bane til barnehagen eller jobb, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

Hun viser til at kuttet i enkeltbilletten ikke er det eneste nye godet for barn.

– I tillegg har vi fra før sikret at barn opp til 18 år reiser gratis sammen med voksne i helgene og etter klokken 18 på hverdager, sier hun.

Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, mener at Reis-billetten kombinert med rabatten for barn vil gjøre kollektivt mer attraktivt for flere.

– Jo mer man reiser, jo billigere blir det. Da håper vi flere lar bilen stå.

– Hvordan skal folk finne ut om de skal kjøpe Reis-billetter eller månedskort?

– Det eneste spørsmålet du må ta stilling til er om du kommer til å reise så mye at det vil lønne seg å kjøpe månedskort med en gang.

Ifølge Ruter vil Reis lønne seg for dem som bruker kollektivt mellom én og tre dager i uken. For flere reiser, vil det lønne seg med månedskort.

Fakta Slik fungerer Reis og barnerabatten Du må ha nyeste versjon av Ruter-appen. For voksne: Du kjøper en enkeltbillett som vanlig hver gang du skal reise. Du begynner å opparbeide deg din personlige rabatt på første enkeltbillett, men får første rabatt på billett nummer to. I løpet av de første 30 dagene vil hver reise ta deg ett steg høyere på rabattstigen. Etter de første 30 dagene, vil rabatten din flate ut og ligge på samme nivå hvis du har et fast reisemønster. Hvis du reiser mer enn vanlig vil rabatten din gå opp. Maks rabatt er 40 prosent av prisen for en vanlig enkeltbillett. Hvis du reiser mindre enn vanlig vil rabatten din kunne gå ned. Rabatten går kun ned til null dersom du ikke har kjøpt noen enkeltbilletter i løpet av den siste 30-dagersperioden. For barn: Du får alltid 20 prosent rabatt på barnebilletter med Reis, uansett om du kjøper billett i Ruter-appen eller andre steder. Det er ingen begrensninger på hvor mange barnebilletter du kan kjøpe med rabatt. Hvis du kjøper barnebilletter i appen, gjelder dette både om du kjøper på din egen telefon eller om billetten sendes til barnet. Vis mer

Gjelder for hele Ruters område

Da Ruter i vinter testet å sette ned prisen på månedskortet, førte dette til en stor økning i salget. Men da gjaldt prisreduksjonen kun innenfor sone én i Oslo.

Konseptet Reis og kuttet i barnebilletter vil nå gjelde for hele Ruters område – altså også i Viken.

– Jeg tror mange familier vil sette pris på at tog, buss og båt blir billigere for innbyggerne i Akershus og Oslo, sier fylkesråd for samferdsel i Viken Olav Skinnes.