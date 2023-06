Sykkelfelt fjernes på Nedre Grünerløkka: – Syklistene skal ha lik eller bedre fremkommelighet

Nedre Grünerløkka skal i forbindelse med nye bylivstiltak bedre forholdene for myke trafikanter. Samtidig blir nordgående sykkelvei ved Torggata fjernet.

Det som engang var en sykkelvei på Ankerbrua ved Torggata, er nå dekket med plantekasser og benker. Syklister som skal nordøstover, må nå ut i veien for å passere her. Vis mer

I slutten av juni vil den «nye» gaten på Nedre Grünerløkka offisielt åpnes. Området gjelder Torggata, Ankerbrua og Søndre gate.

De bilfrie gatene skal tilpasses myke trafikanter. Likevel er et sykkelfelt blokkert av plantekasser og benker.

Syklister vil få lik eller bedre fremkommelighet

Kommunikasjonsrådgiver Catherine Olsen i Bymiljøetaten forklarer at Nedre Grünerløkka er i ferd med å bygges til en oppholds- og opplevelsesgate. Over Ankerbrua skal det være forsterket eventyrforankring med skogbunn og oppholdsareal.

– Et viktig prinsipp i arbeidet med å utvikle mobilitetskonseptene for bylivsgatene er å ivareta nødvendige behov. Syklistene skal ha lik eller bedre fremkommelighet når tiltakene blir etablert, hevder Olsen.

Restaurantene i Søndre gate flytter ut i omdisponert gateareal, og det bygges et eget amfi med sitteplasser ned mot elven.

– Vesentlig reduksjon i biltrafikk gir et større handlingsrom for å tilrettelegge for syklister. Det åpner blant annet for at det er trygt å sykle i blandet trafikk, en løsning vi har valgt i bylivsgatene der trafikken er fjernet med at det er forbudt for motoriserte kjøretøy eller enveisregulert, sier hun.

I Torggata møter Aftenposten syklisten Iver Glomnes. Han er en av dem som sykler gjennom Torggata til jobb.

Han synes at kun ett sykkelfelt er et lite hinder fordi han må sykle saktere.

– Det går jo fint når det ikke er så mye folk her, men når det plutselig blir mye folk, så må man bremse veldig ned, forteller Glomnes.

Iver Glomnes sykler gjennom Torggata.

Flere bylivsgater uten sykkelvei

I 2023 bygges det tre bylivsgater. Tidligere denne måneden ble bylivsgaten på Grønland åpnet. Likt som på Nedre Grünerløkka vil bylivsgaten på Torshov med hagekonsept åpnes i slutten av denne måneden.

Olsen forteller at sykkelfeltet i gaten Grønland også er blitt tatt bort. Arealet er nå tilrettelagt for opphold med uteservering og salgsareal.

De tre bylivsgatene har et budsjett på 27,6 millioner kroner, opplyser Olsen.

– Det legges til rette for sykling i blandet trafikk der sykkelfelt fjernes i både Torggata og gaten Grønland. I bylivsgaten Torshov er veien utformet slik at det er tilrettelagt for sykling i begge retninger, sier hun.

Miljøbyråd Sirin Stav fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) forteller at noe av det viktigste de gjør for å gjøre det enda tryggere for Oslos syklende og gående, er å redusere biltrafikken.

– Det er nettopp det vi gjør i disse bylivsgatene. Da får vi bedre plass til syklende, gående, byliv og uteservering. Det er det samme som vi har gjort i bylivsgaten på Grønland, og der økte sykkeltrafikken, sier Stav.

Stav forklarer at flere sykkelveier kan bli fjernet i fremtiden, men da for å bedre gatene for myke trafikanter.

– Det kan være, men det vil i så fall handle om å gjøre det enda bedre for syklende og gående. Dette er jo i første omgang bylivsgater som etableres nå fra sommeren, og sykkelfeltene vil selvsagt returneres i oktober 2024, avslutter hun.