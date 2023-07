Gjenskaper nytt liv på Trantjern gård

Med over 4 millioner kroner skal det blåses nytt liv i Trantjern gård i Nordmarka etter 18 år uten turisme. DNT Oslo og Omegn håper utviklingen får folk til å oppdage hvor fin den delen av Marka er.

Slik vil gårdstunet Trantjern gård se ut

05.07.2023 11:18

Trantjern gård like ved Mylla i Nordmarka har siden 2005 vært ute av drift for turisme. Nå har Sparebankstiftelsen DNB gitt 4,5 millioner kroner til videreutvikling av stedet.

Det er Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn som står for utvikling av overnatting og serveringssted på samme gårdstun.

Åpner opp siste delen av Marka

Tidligere har det vært gårdsdrift i kombinasjon med turisme på Trantjern gård siden 1917. Skiforeningen skal utvikle hovedhuset og låven til dagsservering og betjent overnatting, forklarer Lars Gurandsrud i Skiforeningen.

Han tror det nye tilbudet i Marka kommer til å bli godt tatt imot. Siden gårdeier Solveig Ødegård døde i 2005, har ikke serveringstilbudet vært der, men det har vært gressproduksjon på gården.

Gurandsrud forklarer at Skiforeningen allerede har skiløyper i Nordmarka nord, men at dette stedet åpner opp for at Skiforeningen kan ha et serveringstilbud også i den nordligste delen av Nordmarka.

– Det blir mulig å gå på tur fra stue til stue i hele Marka. Det tror jeg marka-folket vil sette pris på.

Han forklarer at de midlene de har fått fra Sparebankstiftelsen DNB vil gå til et forprosjekt.

– Hvis alt går etter planen, ser jeg for meg at vi setter spaden i jorden om et år, forteller han.

Slik ser Trantjern gård ut i dag.

Tilretteleggingsprosjekt

– Planen er at vi skal bygge to ubetjente hytter med plass til ti personer i hver, forteller Jan Erik Reiten i DNT Oslo og Omegn.

Hyttene skal derfor bli tilrettelagt for blant annet personer som er svaksynte, rullestolbrukere eller har behov for annen tilrettelegging.

– Mange har med hund på tur, og vi legger også til rette for dem, sier han.

Han peker også på at hyttene i nærområdet er mye brukt og er et bærekraftig ferietilbud som fører til mindre reising.

– Vi har lagt vekt på å tilby hytter ikke så langt unna der folk bor, slik at folk slipper kjøre så langt i bil, sier han.

Reiten forklarer at DNT har lite overnattingstilbud så langt nord i Nordmarka.

– Vi håper at hyttene på Trantjern får folk til å oppdage hvor fin denne delen av Marka er, sier han.