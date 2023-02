Statsbygg planlegger salg av Victoria terrasse

Utenriksdepartementet skal flytte fra Victoria terrasse til det nye regjeringskvartalet i 2025. Nå har Statsbygg fått i oppdrag å forberede et salg.

Statsbygg planlegger salg av Victoria terrasse.

07.02.2023 06:47

– Uttrykket «unik mulighet» er vel en klisjé i eiendomsbransjen, men dette er faktisk nettopp en slik mulighet, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Victoria terrasse ble bygd i perioden 1884–1890. Bygningen ligger like ved Nationaltheatret og med Slottsparken like over veien.

Henrik Ibsen flyttet inn tidlig på 1890-tallet, og skrev både «Lille Eyolf» og «Byggmester Solness» i en leilighet i første etasje. Victoria terrasse var et av Oslos mest beryktede steder under krigen. Under den tyske okkupasjonen ble bygningen hovedkvarter for Gestapo og det nazifiserte norske Statspolitiet.

I salgsprosessen skal Statsbygg vurdere hvordan allmennheten kan sikres tilgang til deler av Ibsens leilighet og de to gestapocellene som fortsatt finnes i bygningens kjeller.

Utenriksdepartementet flyttet delvis inn i Victoria terrasse i 1905. Det var store protester da det ble vedtatt at departementet skulle flytte ut og inn i det nye regjeringskvartalet.

Det er kommunal- og distriktsdepartementet som har gitt Statsbygg i oppdrag å selge Victoria terrasse. Salget vil tidligst skje i 2026.

– Viktoria terrasse er en stor og sentral eiendom midt i hovedstaden med en sjeldent rik historie. For eiendomsutviklere er dette en mulighet man kanskje bare får én gang i løpet av karrieren, sier Vaagaasar Nikolaisen.