Ber om minst to og et halvt års fengsel for arrangørene av bunkerfesten

Ber om at de to tiltalte i «bunkerfestsaken» dømmes til fengsel i snaut tre år.

Festen i det forlatte fjellanlegget på St. Hanshaugen endte med massiv utrykning fra nødetatene. 25 personer måtte ha behandling på sykehus for kullosforgiftning.

13. des. 2022 12:53 Sist oppdatert 49 minutter siden

Aktor brukte prosedyren på å trekke opp den faktiske og mulige alvorlighetsgraden av festen. Han mente det var en store grad av flaks som førte til at det ikke ble en av norgeshistoriens største ulykker.

Aktor mener det kunne vært et titalls døde og at det var flaks at det ikke skjedde. Han argumenterte derfor for en streng straff for å forhindre slike fester i fremtiden.

