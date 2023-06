Motorsyklist vandaliserte regnbuegate i Oslo

I midten av mai ble Regnbuegaten malt på nytt. Mandag ble den forsøkt ødelagt.

Erik Aasheim oppfordrer folk til å si ifra når de ser hets mot skeive. – Vi kan ikke la haterne vinne.

14.06.2023 19:23

Mandag så Erik Aasheim to motorsykler kjøre sakte nedover den regnbuemalte Rosenkrantz’ gate i Oslo. Den ene av dem stoppet opp på den gule fargen og startet å spinne med det ene hjulet nedover i gulfargen.

Aasheim forteller i et innlegg på Facebook at han løp bort til mannen for å spørre hva han holdt på med.

Han fikk ikke blikkontakt gjennom den mørke hjelmen, men hørte en stemme si noe han oppfattet som «hold kjeft, din jævla soper».

Motorsyklisten kjørte så videre og dro med seg noe av gulfargen bortover gaten.

– Det er nok mange som tenker at denne flekken på denne gule fargen er en småting. Det er en liten flekk, men med stor symbolikk. Hver gang det skjer noe sånt, er det et slag i magen for alle skeive, sier Aasheim.

Stengt for å hindre slitasje

Etter terrorangrepet natt til 25. juni i fjor utenfor London Pub i Oslo, ble Rosenkrantz’ gate malt i regnbuens farger.

Regnbueflagget er et symbol for skeive over hele verden. Det symboliserer mangfold og fellesskap, og det finnes i flere varianter.

Da gaten ble malt på nytt i mai, ble den samtidig stengt for gjennomkjøring for å hindre slitasje og dekkmerker.

Hatkriminalitet

Aasheim rakk ikke å ta bilde av nummerskiltet på motorsykkelen, men det var det en annen forbipasserende som hadde gjort. Dette leverte han til politiet sammen med en anmeldelse. Han berømmer politiet for måten han ble møtt på.

– Jeg drar ned på Grønland politistasjon. «Dette går inn under kategorien hatkriminalitet», forteller den usedvanlige imøtekommende politibetjenten. «Slike saker prioriterer vi nå. Bra du kom med dette», skriver han videre i innlegget.

Politiadvokat Anders Lafton Briskodden i Oslo politidistrikt bekrefter at de har mottatt en anmeldelse på forholdet.

– Saken etterforskes. Det er tidlig i etterforskningen så vi kan ennå ikke konkludere om hva som har vært motivet for hendelsen, men hatkriminalitet er en av hypotesene vi jobber ut ifra, sier Briskodden.

Rauand Ismail (MDG), Sirin Stav (MDG) og daglig leder ved London Pub, Desta Selassie var til stede da Regnbuegaten ble pusset opp i midten av mai.

Fakta Masseskytingen 25. juni Natt til lørdag 25. juni 2022 ble to personer drept og 21 skadet da Zaniar Matapour (42) avfyrte flere skudd mot blant andre utesteder i Rosenkrantz’ gate i Oslo. Et av dem var London Pub, en kjent bar for skeive. Pride-paraden som skulle arrangeres dagen etter ble avlyst. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i ettertid fått krass kritikk. Evalueringsrapporten fra 25. juni-utvalget konkluderte med at angrepet kunne vært unngått dersom PST hadde handlet annerledes. Vis mer

Oppfordrer til å si ifra

Aasheim mener hetsen mot skeive er blitt verre i det siste.

– Folk blir stoppet og får slengt dritt etter seg. Jeg har aldri opplevd lignende, sier han.

Nå oppfordrer han til massemobilisering og til at folk i Oslo møter opp på Pride og viser sin støtte.

– Man trenger ikke være enige i alt som organisasjonene står for, for å støtte opp om mangfold. Folk må si stopp. Vi kan ikke la haterne vinne.

Politiadvokat Briskodden kommenterer ikke direkte påstandene om mer hets og hat mot skeive, men opplyser at politiet nå jobber med å ferdigstille og kvalitetssikre en nasjonal rapport om hatkriminalitet.