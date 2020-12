Adventsværet i Oslo har ikke vært så trist siden 1951. Minst.

De første 20 dagene i desember var det bare én dag uten nedbør: – Triste greier, sier Meteorologisk institutt.

Grått. Vått. Trist. Og ikke snø i byen. Oslo-været i desember har ikke vært noe lyspunkt. Foto: Bjørge, Stein

Nå nettopp

Regn, gråvær, tåke. Slik har desember vært i Oslo. Det har vært den værmessig tristeste adventstiden vi har hatt i Oslo så lenge Meteorologisk institutt har målt været. Det skriver de selv på Twitter.

Det har regnet og vært overskyet midt på dagen i 19 av 20 dager i desember. Det var snødekke bare én dag.

– Triste greier, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Ber nissen om godt skiføre

Nå er det også svært høy vannstand i Akerselva. Tirsdag kveld flommet elven over breddene ved legevakten i Storgata. Det skyldes svært fulle vannmagasiner og at tilsiget er høyt, ifølge Vann- og avløpsetaten i Oslo.

Skiføret i marka er heller ikke mye å skryte av. Det er for mildt og vått for å preparere løypene, skriver Skiforeningen på sine sider.

Det er akseptable skiforhold noen steder nå:

Nordmarka nord (Svartbekken, Mylla og Tverrsjøstallen)

Romeriksåsene (Brovoll, Sjonken, Råsjøkrysset og Nysetra)

Nannestad (Nordåsen)

Hadelandsåsene (Lygna)

Men for virkelig gode skiforhold, har Skiforeningen ett ønske:

– Vi trenger langvarig kulde, men det er det dessverre ikke utsikter for før jul. Vi får satse på nissen, skriver de.

Solen tittet frem i Oslo 21. desember. Da var det første gang på tre uker. Foto: Morten Uglum

Finværet kommer og går

Magni Svanevik, vakthavende meteorolog, forteller at det ikke ser ut til at Skiforeningen får ønsket sitt oppfylt de neste dagene.

– Det ser ikke slik ut. Ikke i lavlandet i alle fall. Det blir noe kjøligere de neste dagene, men kanskje ikke kaldt nok i Oslo, sier Svanevik.

Værutsiktene for de neste dagene er bedre enn de har vært i Oslo. Nå kommer nordavinden, som sørger for et annet værregime enn vi har hatt til nå.

– Da blir det ganske mye bedre, med mye sol og fint vær på østlandet de neste dagene. I dag, i morgen og fredag ser ut til å bli ganske bra, sier Svanevik.

Men når helgen kommer, kommer også det dårlige været tilbake. Et nytt lavtrykk er på vei. Da blir det nedbør over stort sett hele Sør-Norge og Østlandet.