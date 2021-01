For få? For høyt? For dyrt? Her er oversikten over boligene som bygges i Oslo akkurat nå.

For få. For høyt. For stygt. For dyrt. De fleste har en mening om boligbygging i Oslo. Her får du full oversikt over hva som faktisk bygges akkurat nå.

6 minutter siden

Hvordan skal Oslo få nok boliger til stadig flere mennesker? Og ikke minst, som folk har råd til å kjøpe?

Spørsmålet har vært diskutert årevis, men er satt på spissen nå, med rekordhøy prisøkning og få nye boliger.