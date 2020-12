Richard Eaton London har sitt Knowledge Quarter. Andre forbilder er Boston og København. Svenskene skaper sin Stockholm Science City. Nå følger Oslo ivrig etter. Spor og skinner går under jorden. Inngangsporten til byens nye vitenskapsbelte kan bli erstatningen. Oslo Byutvikling Majorstuen kan bli totalforandret. Se de nye planene.

Et klekkeri for oppstartsbedrifter mellom to nye høyhus. En sentral for nye ideer, tung på kunnskap, forskning og næringslivsutvikling. Et urbant myldreområde med bankende bypuls, studentliv, spennende spisesteder og kanskje en mathall mellom teglstein, jern og metall, osende av historie og gammel sporvei.

Er dette fremtidens Majorstuen?