Politiet: Henter inn tre sakkyndige for å vurdere tilregneligheten til Matapour

Fredag møter Oslo politidistrikt pressen for å snakke om siste nytt.

Politiadvokat Ingvild Myrold.

1. juli 2022 14:07 Sist oppdatert nå nettopp

Politiadvokat Ingvild Myrold er personen som skal svare på pressens spørsmål om etterforskningen av masseskytingen i Oslo. Hun forteller at nekter Zaniar Matapour (43) fortsatt nekter å la seg avhøre.

– Vi er i en løpende dialog med forsvarer om siktede vil la seg avgjøre, men foreløpig fastholder han på at han ikke ønsker det, sier Myrold til NRK.

Hun sier at siktede har nektet for å la seg vurdere i en såkalt judisiell observasjon. Nå har Oslo tingrett besluttet å oppnevne tre sakkyndige for å vurdere tilregneligheten til den siktede.

Myrold sier de etterforsker bredt, men vil ikke kommentere hvorvidt noen av hypotesene deres er styrket eller svekket. Hun vil heller ikke si noe om etterforskningen av eventuelle flere mistenkte.

– Det er viktig for oss å avdekke om det har vært flere involvert, men foreløpig er ikke det noe vi kan opplyse om, sier Myrold.

Jakter etter medhjelpere

To personer ble drept, og over 20 såret da en person åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag forrige uke. London Pub er et kjent sted for skeive, og angrepet skjedde natten før den store pride-paraden i Oslo.

Zaniar Matapour er siktet i saken, for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker. Han har så langt nektet å forklare seg for politiet.

Derfor er fortsatt mye uklart. PST mener angrepet var ekstrem islamistisk terror, og at siktede fikk hjelp fra andre. Oslo-politiet, som driver den aktive etterforskningen av saken, er imidlertid ikke like sikre.

– Vi arbeider fremdeles bredt og grundig om hva som kan være årsaken og motivet bak hendelsen. Vi utelukker ingenting, sier Myrold til Aftenposten.

Aftenposten har fått opplyst av flere personer i politiet at det skapte irritasjon og overraskelse i Oslo politidistrikt da PST lørdag gikk ut med at masseskytingen var et terrorangrep.

PST har sagt til Aftenposten at de vurderer å gå til flere pågripelser i saken. Zaniar Matapour er den siste uken blitt koblet til ekstreme islamistiske miljøer. Forsvarer John Christian Elden mener PST har forhåndsdømt klienten hans.