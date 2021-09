Sverre Eika (55) er død: Begravelsen blir i Oslo domkirke.

Sverre Eika, kjent som «de narkomanes lege», døde av akutt sykdom i helgen. Begravelsen blir i Oslo domkirke. – Vi erkjenner betydningen Sverre Eika har hatt, sier domprost.

– Vi erkjenner betydningen Sverre Eika har hatt for mange mennesker som ferdes i Oslo sentrum, sier domprost Anne-May Grasaas.

16. sep. 2021 13:40 Sist oppdatert nå nettopp

Sverre Eika døde søndag 12. september. Han ble 55 år gammel.

Eika var lege og kjent som en sentral forkjemper for mennesker med rusavhengighet.

Nå er det bestemt at begravelsen hans blir i Oslo domkirke.

Det er sjeldent, sier domprost Anne-May Grasaas.

Ifølge Grasaas er det vanligst å bruke kirken hvor den avdøde er geografisk tilhørende.

– Men vi ønsker å tilby Oslo domkirke til denne gravferden, ikke minst fordi vi erkjenner betydningen Sverre Eika har hatt for mange mennesker som ferdes i Oslo sentrum.

Ari Behn var den siste som hadde gravferd fra domkirken.

Hjalp de svakeste til siste stund

Eika jobbet i mange år ved 24sju – lavterskeltilbudet til Kirkens Bymisjon. Han var også medlem av fagkomiteen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Arild Knudsen, leder i foreningen, sier nyheten kom som et sjokk søndag.

– Han var helt unik. Det er uforståelig at han er borte. Sverre hjalp de svakeste i samfunnet til aller siste stund.

Eika kjempet en årelang kamp for rusavhengiges rettigheter. Han mente blant annet at opiatavhengige burde få tilgang til de samme legemidlene som kreftpasienter.

– Det er en skam for Norge, at vi som et så rikt, lite land, ikke klarer å ta vare på noen få tusen narkomane, uttalte han til TV2 i februar.

Arild Knudsen sier at Sverre Eikas praksis var banebrytende og hyllet av mange, men også sett på som kontroversiell.

– Han fikk flere tilsynssaker mot seg for å gi medisiner til rusavhengige, men mistet aldri lisensen.

Begrenset antall plasser

Jølstad Begravelsesbyrå bekrefter at begravelsen vil finne sted i Oslo domkirke mandag 27. september klokken 12.

De sier at det ligger an til å bli begrenset antall plasser på grunn av smittevern.

– Det er familien veldig lei seg for. De hadde ønsket at alle som ville kunne være til stede.

Familien håper det kan bli rom for enda flere.

Bisettelsen streames. Kanskje blir det også satt opp en monitor utenfor kirken, slik at seremonien kan følges av mennesker som står ute.