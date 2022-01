Nye Munch ville redde høysesongen med nytt kjølesystem. Nå får de nei av Oslo kommune.

Museet har tidligere slått alarm om stenging på travle dager dersom de ikke får bygge kjøletårn på taket. Likevel ble det nei fra Plan- og bygningsetaten.

Munchmuseet vil oppgradere klimaanlegget sitt. Men Plan- og bygningsetaten sier nei til planene.

Det splitter nye Munchmuseet må oppgraderes for flere titalls millioner. Kjølingen i bygget er ustabilt, og museet har varslet at det kan bryte sammen dersom det blir for mange besøkende i museet samtidig.

Det passer dårlig, i og med at museet doblet besøksestimatene sine kort før tid åpning.