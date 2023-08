Raymond Johansen om å tape valget: – Ikke naturlig å fortsette

Men Oslos byrådsleder er helt overbevist om at han vinner valget. Til tross for elendige målinger.

Blir høstens valg slutten for Raymond Johansen som Oslo-politiker hvis han taper mot Eirik Lae Solberg? Vis mer

Publisert: 16.08.2023

– Vi kommer til å vinne, sier byrådsleder Raymond Johansen selvsikkert.

– Er du sikker på det?

– Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å dra dette i land for tredje gang.

Aftenposten møter ham under Arendalsuka, der han i løpet av onsdagen skal debattere sin utfordrer Eirik Lae Solberg (H) hele tre ganger.

Denne uken har både Aftenposten og VG publisert meningsmålinger med historisk dårlige tall for Arbeiderpartiet i Oslo.

Henholdsvis 15,2 prosent og 16,4 prosent oppgir at de vil stemme på Arbeiderpartiet i kommunevalget. Aftenpostens måling viste et klart flertall til borgerlig side.

Til tross for krisetall på flere målinger er byrådslederen fast bestemt på at den rødgrønne siden skal beholde makten etter valget. Vis mer

Gir seg

Dermed kan det være duket for maktskifte i hovedstaden etter høstens lokalvalg.

– Hvis det skjer? Vil du fortsette som heltidspolitiker? Bli deltidspolitiker?

– Jeg satser alt på å vinne, sier han, før han tar seg en tenkepause:

– Men det er ikke naturlig å fortsette hvis jeg ikke får fortsette som byrådsleder.

– Da gir du deg?

– Det er vel helt naturlig å bygge opp andre frem mot valget i 2027. Men jeg har en følelse av at dette skal vi klare.

Damemagneten

Johansen sitter med et litt bittersøtt paradoks. For mens partiet han fronter, er i rask nedovergående spiral, er han personlig langt mer populær enn motstander Eirik Lae Solberg (H).

35 prosent svarer at de fortsatt vil ha Johansen som byrådsleder i Oslo. Bare 22 prosent vil ha Solberg.

– Det er hyggelig, men en litt mager trøst, konstaterer Johansen.

Han understreker samtidig:

– Etter å ha styrt i åtte år, kunne jeg hatt veldig dårlig rating. Det har jeg ikke, og det er jeg veldig stolt av. Det gir en indre motivasjon og selvtillit, sier han.

Og det er særlig én gruppe som vil ha Johansen: Kvinnene. Nær tre ganger så mange kvinner – 39 prosent – vil ha Johansen enn Solberg, som kun har 14 prosents oppslutning blant kvinnene.

– Er du en damemagnet?

Her bryter byrådslederen ut i langvarig og høylytt latter. Er jeg det? må han spørre sin stabssjef Eileen Fugelsnes, som nikker og bekrefter tørt:

– Ja, det er han.

– Nå er det slik at kvinner tradisjonelt har hatt et større fokus på sosiale spørsmål og er tradisjonelt noe mer radikale enn menn, så det kan ha slått ut der, legger Johansen beskjedent til.

Er Raymond en damemagnet? Tallene kan tyde på det. Vis mer

Halvert oppslutning

Siden brakvalget i 2015, da Arbeiderpartiet fikk 32 prosent av stemmene, har oppslutningen blitt mer enn halvert ifølge Aftenpostens meningsmåling.

– Er du rett person til å lede Arbeiderpartiet i byråd når vi ser denne nedadgående spiralen?

– Ja, det er jeg. Jeg er valgt enstemmig og sterkt oppfordret til å stille.

For meg som person oppfatter jeg ikke at stilles så mye spørsmål ved.

Men hvorfor går det så dårlig med Oslo Ap? Har partiet gitt for mye makt til byrådspartnerne MDG og SV, slik at politikken er blitt for radikal og for grønn for den jevne Ap-velger?

– Vi har stått bak en del tøff politikk knyttet til miljø og knyttet til bil. Og det har ikke alltid vært like populært i en del av våre tradisjonelle kjerneområder, konstaterer Johansen.

I 2019-valget tapte partiet stort til Bompengepartiet (nå Folkets parti) i Ap-bastioner som Groruddalen. Før sommeren var selv Høyre større enn Ap i «dalen».

– Det er en pris vi har betalt som jeg mener har vært verdt det, sier Johansen.

Han mener det er en misforståelse at MDG har dratt Ap for langt i grønn retning. For Oslo Ap har den tøffe linjen mot bilen og for klima og miljø vært en ønsket politikk. Over år hadde Oslo-partiet «forgrønnet» seg, mener han.

Mens Ap faller vokser SV, og MDG holder seg stabilt. Johansen mener det egentlig er «blodig urettferdig» at Ap ikke får betalt for å en offensiv miljøpolitikk.

– Som et tradisjonelt arbeiderklasse- og industriparti er det vi som har tatt den største risikoen og vært mest dristige, men vi får ikke æren, sier han.