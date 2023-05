Snart forsvinner cruiseskipene fra Akershusstranda

Det har vært snakket om i årevis. Men denne sesongen skal det (nesten) ikke ankre opp cruiseskip foran Akershus festning.

Slik ligger cruiseskipene foran Akershus festning. Fra 1. juni skal det (nesten) være slutt.

01.05.2023 07:19

Hvert år mottar Oslo drøyt 150 cruiseskip. Om de er et gode eller en plage for byen, er heftig diskutert. Uansett har flere, inkludert MDG og Høyre, lenge ment at de «flytende høyhusene» ikke bør få beslaglegge de solfylte kaiene foran Akershus festning. I fjor lå hele 96 av dem nettopp der, på Akershusstranda og Vippetangen.

I 2020 vedtok byrådet at de skulle bort fra begge steder i «inneværende bystyreperiode» – altså før valget i høst. Revierkaia, på innsiden av terminalen til «danskebåtene», var den eneste de ville beholde i sentrum.