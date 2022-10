Dagens P-hus i Prinsens gate er ikke utpreget pent. Arkitekten mener dette blir betydelig vakrere. Oslo Arkitektur River P-hus og satser på klassisk stil

Bane Nor bladde opp 1 milliard kroner for et parkeringshus de vil rive. Nå vil de bygge noe som kan glede Oslos arkitektur-opprørere.



32 minutter siden

P-huset ligger på en av sentrums flotteste tomter. Men bygningen med åtte etasjer parkering og en kontorfløy har skapt lite begeistring siden det sto ferdig i 1986.

For ett år siden ble det kjent at Bane Nor Eiendom hadde betalt en drøy milliard kroner for eiendommen. De trengte et nytt sted der «buss-for-tog»-passasjerer kunne gå av. På dagens plass foran Børsen skal HAV-eiendom bygge.